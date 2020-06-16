التحقيق مع مسئول عن كافتيريا بتهمة مخالفة قرار "مجلس الوزراء" بالدقى

كتب أحمد الجعفرى

تحقق النيابة العامة بشمال الجيزة مع مسئول أحد الكافتيريات بمنطقة الدقى، لاتهامه بمخالفة قرار مجلس الوزراء، وإعادة تشغيل الكافتيريا الخاصة به والموجودة داخل أحد الفنادق السياحية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط مسئولى كافتيريا داخل أحد الفنادق السياحية لمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء، فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام إحدى المنشآت السياحية بالدقى بمحافظة الجيزة، بتشغيل "كافتيريا" وتقديم "شيشة" وإستقبال المواطنين بالمخالفة للإشتراطات والضوابط العامة، وحال المرور على الفندق الكائن به الكافتيريا المخالفة.

وتم ضبط "المدير المالى - ومدير الكافتيريا " لإرتكابهما مخالفات تشغيل منشأة دون إستيفاء الإشتراطات والضوابط العامة ، وإدارة منشأة سياحية برخصة تشغيل منتهية، وتحرير 13 مخالفة عدم إرتداء كمامة طبية، و4 مخالفات عدم حمل شهادات صحية، وتقديم شيشة للزائرين، وتعطل كاميرات المراقبة ، وإنتهاء قائمة الأسعار، فضلاً عن عدم وجود فرد أمن داخل غرفة الكاميرات، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.