الإسكان الكويتية تنهى خدمات 135 وافدًا ضمن 3 مراحل للتكويت بالوزارة

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أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان والأشغال العامة الكويتية الدكتورة رنا الفارس اليوم الثلاثاء، إنهاء خدمات 135 وافدًا من العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية من غير الكويتيين، ابتداءً من الأول من سبتمبر المقبل.



وأوضحت الفارس، أنه سيتم خلال الفترة من الأول من يوليو المقبل، وحتى 31 أغسطس المقبل، توجيه الإنذار القانونية للموظفين الوافدين الذين شملهم القرار.



وقالت مصادر كويتية- في تصريح صحفي - إن الوافدين الذين شملهم القرار، يمثلون دفعة أولى ضمن قرار أصدرته وزيرة الدولة لشؤون الإسكان والاشغال العامة الكويتية، بإنهاء خدمات الوافدين العاملين بالمؤسسة بما لا يقل عن 33%، مشيرة إلى أن القرار يستهدف إنهاء عمل جميع الوافدين في الوزارات التابعة للوزيرة خلال عام واحد فقط، وإحلال الكوادر الكويتية بدلاً عنهم، على أن يتم استثناء الموظف غير الكويتي لأم كويتية، والموظف غير محدد الجنسية (البدون).



وأضافت أن المرحلة الثانية لإنهاء عمل الوافدين، ستكون خلال الأول من نوفمبر المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثالثة في ابريل2021، لافتة في الوقت نفسه، إلى أن قرار الفارس تضمن أيضًا، قصر تشكيل اللجان وفرق العمل والعمل الإضافي على الكوادر الكويتية فقط، وعدم تجديد عقود الموظفين غير الكويتيين العاملين في (السكنية)، وإعداد خطة لتدريب الكوادر الوطنية العاملة في المؤسسة، بما يتوافق مع خطة إنهاء العقود، ورفعها في موعد أقصاه أسبوعين، مع وضع خطة لتعيين الكوادر الوطنية؛ لسد الشواغر ورفعها لها بموعد أقصاه أسبوعين أيضًا.