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ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:00 ص
ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 35 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس حار، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.
 
وكشفت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26 درجات، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة.
 
وشهد أمس الإثنين، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، حيث ساد طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس معتدل، والرياح معتدلة.
 
كما شهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
 
 
 
 

 


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