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إصابة طبيب وممرضة فى شربين بكورونا.. وعزل الدقهلية تستقبل مسعف مصاب

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:29 ص
إصابة طبيب وممرضة فى شربين بكورونا.. وعزل الدقهلية تستقبل مسعف مصاب وزارة الصحة
الدقهلية شريف الديب

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كشف مصدر طبى بمديرية الصحة بالدقهلية عن إصابة طبيب بمركز شربين بفيروس كورونا المستجد، بعد أن ظهر عليه بعض الأعراض، وتم توقيع الكشف الطبي عليه من قبل أطباء مستشفي شربين العام وعمل اشعة على الصدر وتحليل، وتم سحب مسحة منه والتى أكدت إيجابية الإصابة، و كشف المصدر بأن الطبيب يعمل بأحد مديريات الصحة خارج الدقهلية، وظهرت عليه الأعراض بعد العودة من العمل.

كما كشف المصدر إصابة ممرضة بمستشفي شربين العام بالعمليات بفيروس كورونا، بعد أن ظهرت عليه علامات الإصابة مع الأعراض المصاحبة للفيروس، وتم اتخاذ الإجراءات الصحية معها، وتم أخذ مسحه منها، والتى ظهرت نتيجتها منذ قليل وأكدت إيجابية الإصابة، وكشف المصدر بأن الممرضة كانت تعمل فى أحد مستشفيات الحجر الصحي، وبعد عودتها بدأ ظهور أعراض الإصابة عليها.

ومن ناحية أخرى جار اتخاذ الإجراءات الوقائية ونقل الطبيب والممرضة إلى مستشفي الحجر الصحي بالدقهلية، لتلقي العلاج اللازم، كما استقبلت مستشفي العزل بتمي الامديد منذ قليل احد المسعفين بمحافظة الشرقية، بعد اصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

 

 


الدقهلية

صحة الدقهلية

مصابي كورونا

مستشفي العزل بالدقهلية

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