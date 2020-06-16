إرتفاع الإصابات بكورونا بين العاملين في القطاع الصحى التركى إلى 437 إصابة

كتب مصطفى عنبر

كشفت دراسة أجراها مجلس إدارة غرفة الأطباء لمدينة أنقرة التركية (ATO)، إنه إعتبارا من 16 يونيو، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (Covid-19) بين العاملين في مجال الرعاية الصحية الي 437 حالة إصابة مؤكدة. وفقا لوسائل إعلام تركية.

وجائت الإصابات تفصيليا كالآتي: 81 طبيب متخصص، 47 من المساعدين، 13 سكرتير طبي، 4 من أطباء الأسنان، 1 طبيب محل العمل، 65 ممرض، 28 تقني طوارئ، 7 من العاملين بالمطبخ، 67 عامل نظافة، 26 طبيب أسرة، 6 موظفين إداريين، 2 من فني الأشعة، وفقد طبيب أسنان الحياة إثر إصابته بالفيروس.

وأعلنت تركيا، أمس الاثنين ، تسجيل 18 حالة وفاة و1592 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد "كوفيد 19"، وذلك وفق خبر عاجل، لروسيا اليوم.

وفيما تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم، حاجز الـ 8 ملايين حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من 436 ألف حالة وفاة، وتقترب حالات الشفاء من 4.2 مليون حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من اجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، فى اقرب وقت ممكن.