أمن المنافذ يضبط بضائع مهربة من 11 ألف جنيه جمركيا

كتب محمود عبد الراضي

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط قضية تهريب ضُبط خلالها (بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى جميع المضبوطات (11400 جنيه).

ونجحت الجهود فى مجال الأمن العام في ضبط (17) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم إرتداء الكمامة الواقية ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح،إنتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائى).

وأثمرت الجهود فى مجال المخالفات المرورية عن ضبط(454) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم (104) حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.