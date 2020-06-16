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أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1691 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و97 حالة وفاة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1691 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و97 حالة وفاة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها، من بينها وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون بعد قليل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة، و وزيرة التضامن تعلن غدا آليات صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.

الصحة: تسجيل 1691 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و97 حالة وفاة

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الصحه

وزاره الصحه

هاله زايد

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصريه

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