أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1691 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و97 حالة وفاة

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها، من بينها وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون بعد قليل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة، و وزيرة التضامن تعلن غدا آليات صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.

الصحة: تسجيل 1691 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و97 حالة وفاة

البرلمان يوافق على 5 سنوات مدة عضوية مجلس الشيوخ

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

مصدر طبى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 23 يوما فى العزل

وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون بعد قليل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

وزيرة التضامن تعلن غدا آليات صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

رئيس الوزراء يتابع تكليفات الرئيس بتنفيذ مشروع مخازن المنتجات الطبية

إجراءات الدولة لعودة الطيران والسياحة الدولية أول يوليو.. إنفوجراف

وزيرة الصحة: 560 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة

مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

التعليم توضح مصير ورقة الإجابة حال شطب الطالب عليها أو طمسها.. اعرف التفاصيل

رئيس الوزراء يشهد تجربة حية لإجراء تحاليل كوفيد 19 بنظام "درايف ثرو"

وزير الخارجية: التعنت الإثيوبى بمفاوضات سد النهضة سيضطرنا لاتخاذ خيارات أخرى

الداخلية تضبط 4 الآف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

وفاة شاب مصرى فى مطار الكويت كان فى انتظار موعد رحلته للقاهرة

وزيرة الهجرة عن فيديو الاعتداء على مصريين بليبيا: مش هيعدى على خير