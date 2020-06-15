338 راكبا يغادرون القاهرة على متن رحلة استثنائية إلى نيويورك

كتب محمود عبد الغنى

غادرت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الاثنين ، رحلة طيران استثنائيه تابعه للشركة الوطنية مصر للطيران ، وعلى متنها 338 راكبا من جنسيات مختلفة في طريقها الي نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية.

قالت مصادر بالمطار أن الرحلة أقلعت وعلى متنها 338 راكبا يحملون الجنسية الامريكية بالاضافة الي بعض الركاب من جنسيات اوروبية كانوا عالقين منذ تعليق رحلات الطيران ، وتم إنهاء إجراءات سفرهم، بمبني الركاب رقم 3 بالمطار .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .