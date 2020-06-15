215 راكبا من جنسيات أوروبية يغادرون القاهرة عل متن رحلة طيران استثنائية

كتب ـ محمود عبد الغنى

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، رحلة طيران استثنائية تابعة لشركة طيران لوفتهانزا، وعلى متنها 215 راكبا من جنسيات أوروبية مختلفة، وقالت مصادر بالمطار أن رحلة طيران لوفتهانزا والتي وصلت المطار قادمة من ألمانيا بدون ركاب، أقلعت وعلى متنها 215 راكبا من جنسيات اوروبية مختلفة كانوا عالقين منذ تعليق رحلات الطيران ، وتم إنهاء إجراءات سفرهم، بمبني الركاب رقم 3 بالمطار .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .