اليوم السابع
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خالد صلاح
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133 ألف عميل و25 بنكاً إماراتيا استفادوا من حزم دعم البنك المركزى

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:35 ص
133 ألف عميل و25 بنكاً إماراتيا استفادوا من حزم دعم البنك المركزى اجتماع اللجنة المؤقتة بشأن التعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الإماراتى
إيمان حنا

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استعرضت اللجنة المؤقتة بشأن التعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطنيى الإماراتى نتيجة انتشار فيروس «كورونا»، مستجدات صرف حزم الدعم المقدمة من المصرف المركزي، حيث تم صرف ما نسبته 84.5 % من حزم الدعم الأولى للمصرف، استفاد منها 25 بنكاً في الدولة، من بينها 15 بنكاً سحبت 100 % من حصتها، كما استفاد منها أكثر من 133 ألف عميل، منهم نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.وفق البيان.

وأكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتى، الذي ترأس الاجتماع، أن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة في اجتماعها الرابع من شأنها أن تنعكس بصورة إيجابية على كيفية توظيف الحزم التحفيزية الضخمة التي أعلنت عنها الدولة في دعم قدرة القطاعات الأكثر تأثراً على مواجهة آثار الجائحة، عبر آليات وقنوات مدروسة تضمن وصول تلك الحزم إلى الفئات المستفيدة بكفاءة وفاعلية، وفي مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وقطاعات التجارة والصناعات التحويلية وغيرها.

وأكد بن سعيد المنصوري أهمية الجهود المبذولة على المستوى الوطني والدور الحيوي للجنة المؤقتة للتعامل مع جائحة كوفيد 19 في تطوير مبادرات وإجراءات فعالة لحماية الاقتصاد الوطني ورفد البيئة الاقتصادية بالمحفزات التي تضمن لها الاستمرارية وتضعها على مسار التعافي واستعادة النمو في أقرب فرصة ممكنة.

 


اقتصاد الامارات

كورونا

وباء كورونا

المستفيدين من حزم دعمالكركزى

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