وقد نفى السياسي كالبيتس تلك الاتهامات وقرر اتخاذ إجراءات قضائية للطعن على القرار . 
يذكر أن حزب البديل من أجل المانيا يعد أقوى ثالث حزب في البلاد بعد أن نال وجوده الثالث فى مقاعد البرلمان الألمانى البوندستاج، كما يعد أكبر قوة معارضة في البرلمان منذ عام 2017.