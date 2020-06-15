اليوم السابع
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وكيل تعليم الشرقية لطلاب الثانوية العامة: إجراءات وقائية غير مسبوقة فى 162 لجنة

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:00 ص
وكيل تعليم الشرقية لطلاب الثانوية العامة: إجراءات وقائية غير مسبوقة فى 162 لجنة وكيل تعليم الشرقية لطلاب الثانوية العامة
الشرقية – إيمان مهنى

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أكد رمضان عبدالحميد وكيل أول وزراة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، بالتنسيق مع المديريات، حيث يوجد 162 لجنة على مستوى المحافظة، لاستقبال 45 ألف طالب، بالإضافة إلى 40 استراحة للمراقبين

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه تم تشكيل لجنة، برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، للإشراف على امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، ممثل فيها الصحة والتأمين الصحى، التموين والأمن والشباب، وكل الجهات المعنية بالمحافظة، وسيتم تنفيذ إجراءات غير مسبوقة لتأمين الطلاب، مشيرا إلى أنه سيتم الدخول بداية من الساعة الثامنة صباحا حتى التاسعة، ولن يتم بعدها السماح بعدها بالدخول، وسيكون أولى الإجراءات عبور الطلاب عبر بوابة تعقيم  بمدخل المدرسة الكائن بها اللجنة، وتسليم واقي للحذاء، والكشف الحراري،  كما يتم تعقيم اللجنة قبل وبعد الامتحان، مشيرا إلى أن اللجنة تضم  14 طالب بحد أقصى

وأشار عبد الحميد إلى أن رفع امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع أدى لتقليل الأيام والضغط على الطلاب، مؤكدا أنه يوجد زائرة صحية أو طبيب بكل لجنة و في حالة تعرض الطالب لأي عارض طبي، إذا تطلب الأمر لنقله للعلاج  للمستشفى، برفق تقرير الطبيب باللجنة وتقرير المستشفى ويدخل امتحان المادة بالدور الثاني كفرصة أولى له.

وقال أنه أرسل منشور للإدارات التعليمية، بالبدء في تسجيل اعتذارات الطلاب الراغبين في التأجيل، وسيتم إرسال الطلبات لقطاع التعليم ، مضيفا أن أغلب الملاحظين من داخل المحافظة، لتقليل السفر، وبالنسبة للمناطق الحدودية تم التنسيق معهم لتسهيل على مراقب بالعمل فيها

وأوضح وكيل الوزارة أنه بلغ عدد الاستراحات هذا العام حوالي 40 استراحة في 20 غدارة تعليمية وتم تخصيص استراحة للرجال وأخرى للسيدات، وتم تجهيز جميع المرافق داخل جميع الاستراحات وتجهيز دورات المياه، والتليفزيون والثلاجة، وكذلك توفير المطهرات والكحول، وتم تضافر جميع الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد ويتم تعقيم الاستراحات بصفة دورية  وتطهير وغسل الأغطية وسوف تستمر عملية التطهير والتعقيم حتى نهاية الأمتحانات، كما تم تنفيذ عملية تطهير مكبرة لتطهير جميع اللجان التي ستستقبل امتحانات الثانويه العامة والدبلومات الفنية بالمحافظة وتعقيمها.

وكيل تعليم الشرقية لطلاب الثانوية العامة (1)
 
 
وكيل تعليم الشرقية لطلاب الثانوية العامة (2)
 
وكيل تعليم الشرقية لطلاب الثانوية العامة (3)
 
وكيل تعليم الشرقية لطلاب الثانوية العامة (4)
 
وكيل تعليم الشرقية لطلاب الثانوية العامة (5)
 
وكيل تعليم الشرقية لطلاب الثانوية العامة (6)

الشرقية

امتحانات الثانوية العامة

تعليم الشرقية

استعدادات الشرقية للثانوية العامة

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