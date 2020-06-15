اليوم السابع
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وفاة شقيق مدير مستشفى المحلة العام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:49 م
وفاة شقيق مدير مستشفى المحلة العام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة
الغربية - مصطفى عادل

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توفي مساء اليوم الإثنين المحاسب أحمد شادى شقيق الدكتور جمال شادي مدير مستشفى المحلة العام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

كان شقيق مدير مستشفى المحلة العام، قد ظهرت عليه أعراض الاصابه بالفيروس، وتم نقله لمستشفى المحلة العام، وسحب عينات دم ومسحة حلق وجاءت نتيجتها ايجابية.

من ناحية أخرى أعلن الدكتور أحمد البرعي مدير عام مستشفى كفر الزيات العام للحجر الصحي، فى بيان له عن تعافي مصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من الحجر الصحي بعد التأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد وعمل التحاليل اللازمة لهم، كان المصابون الـ8 قد تم نقلهم للحجر الصحي بكفر الزيات، بعد ثبوت إيجابية إصابتهم بالفيروس، وخضعوا للعلاج لمدة 14يوما، وتم إجراء تحاليل العينات الأولى والثانية لهم، وجاءت نتيجتها سلبية، وتم السماح لهم بالخروج والعودة لمنازلهم.


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مستشفى المحلة العام

وفاة شقيق مدير مستشفى المحلة العام

كورونا

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