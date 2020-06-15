وزير الخارجية التونسى يبحث مع نظيره الإيطالى التعاون الثنائى والوضع بليبيا

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بحث وزير الخارجية التونسى نور الدين الريفى، فى اتصال هاتفى اليوم مع وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى لويجى دى مايو، سٌبل تعزيز التعاون بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن بيان لوزارة الخارجية التونسية، أنه جرى خلال الاتصال، التطرق إلى عدد من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها تطورات الوضع في ليبيا.