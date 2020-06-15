اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 10:05 م
خالد صلاح
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وزير الخارجية التونسى يبحث مع نظيره الإيطالى التعاون الثنائى والوضع بليبيا

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:26 م
وزير الخارجية التونسى يبحث مع نظيره الإيطالى التعاون الثنائى والوضع بليبيا وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى لويجى دى مايو
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية التونسى نور الدين الريفى، فى اتصال هاتفى اليوم مع وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى لويجى دى مايو، سٌبل تعزيز التعاون بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن بيان لوزارة الخارجية التونسية، أنه جرى خلال الاتصال، التطرق إلى عدد من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها تطورات الوضع في ليبيا.


إيطاليا

تونس

الأزمة الليبية

نور الدين الريفى

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