وزير الخارجية التونسى يبحث مع نظيره الإيطالى التعاون الثنائى والوضع بليبيا

بحث وزير الخارجية التونسى نور الدين الريفى، فى اتصال هاتفى اليوم مع وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى لويجى دى مايو، سٌبل تعزيز التعاون بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن بيان لوزارة الخارجية التونسية، أنه جرى خلال الاتصال، التطرق إلى عدد من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها تطورات الوضع في ليبيا.
وزير الخارجية التونسى يبحث مع نظيره الإيطالى التعاون الثنائى والوضع بليبياالإثنين، 15 يونيو 2020 09:26 م
وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى لويجى دى مايو
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث وزير الخارجية التونسى نور الدين الريفى، فى اتصال هاتفى اليوم مع وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى لويجى دى مايو، سٌبل تعزيز التعاون بين البلدين.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
ليبيا خط أحمر.. خليجيون ينتقدون الغزو التركي لليبيا ويشيدون بالموقف المصري.. سياسي سعودي: إعلان القاهرة خريطة طريق لحل الأزمة الليبية.. وخبير أمني كويتي يصف المبادرة بالخطوة الذكية ويتهم الموقف الدولي بالتواطؤالأربعاء، 10 يونيو 2020 11:52 م
المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية حديث الإعلام الإيطالى.. استمرار الإشادات بتحرك القاهرة لإنهاء الصراع.. قناة راى: دور محورى لوقف القتال.. وصحيفة: دبلوماسية السيسى لها تأثير فعال بدلاً من التدخلات العسكريةالأربعاء، 10 يونيو 2020 12:00 م
الأمين المساعد لجامعة الدول العربية: المسار السياسى المخرج الوحيد للأزمة الليبيةالثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:24 م
الممثل الأعلى للأمن بالاتحاد الأوروبى يرحب بإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبيةالثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:14 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة