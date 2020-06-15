وزير الخارجية التركى ينفى وجود خلالفات مع روسيا بشأن الوضع فى ليبيا

كتب سمير حسنى

نفى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلوا وجود خلافات مع روسيا بشـأن ليبيا، وقال فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين، ليس هناك خلافات مع روسيا بشأن المسائل الفنية في ليبيا، مضيفا: اتفقنا مع روسيا على مواصلة المحادثات على المستوى الفني بشأن وقف إطلاق نار دائم في ليبيا.

وقال وزير الخارجية التركي، نعمل مع روسيا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا، مشددا على رفض بلاده التام لأى عقوبات أحادية الجانب على إيران.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، خلال المؤتمر قرب التوصل لاتفاقية تجارية جديدة مع تركيا، كاشفا عن عقد قمة افتراضية من أجل تحقيق السلام في سوريا ضمن مسار أستانا.