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وزيرة الهجرة : الدولة المصرية لا تصمت إزاء أى اعتداء على المصريين بالخارج

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:17 م
وزيرة الهجرة : الدولة المصرية لا تصمت إزاء أى اعتداء على المصريين بالخارج لجنة الشئون العربية
كتبت : نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

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أكدت السفيرة  نبيلة مكرم  وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية لا تصمت إزاء أي اعتداء على المصريين في الخارج وإنما تتخذ موقف عملي و ترد و تحمي المصريين.
 
 
 
 و قالت نبيلة مكرم، خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب :  " لا أقول شعارات .. هذه حقيقة".
 
و اضافت الوزيرة " اذكركم اننا لم نصمت على جريمة داعش التي ارتكبتها في حق المصريين بليبيا حيث ردت الدولة بضربة جوية  على موقع العناصر الارهابية  ووجهت ضربات لأهداف تابعة لهذه  العناصر الإجرامية في ليبيا.
 
وقالت  مكرم، إن  الدولة لا تسكت على اي اعتداء على المصريين  في الخارج  وظهر هذا أيضا  في حادث الصيادين المختطفين في اليمن  حيث  تم  اتخاذ اللازم  حتى عودتهم  واستقبالهم في المطار و تحدثوا  عن كيف حمتهم الدولة المصرية  و دعمتهم.
 
جاء  ذلك في تعقيبها على طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب مهدي العمدة عضو مجلس النواب  والذي سأل عن العاملين  المصريين في  ليبيا، حيث قال البرلماني إن هناك فيديو متداول عن  إهانة الميليشيات الارهابية في ليبيا لمواطنين مصريين  و تعذيبهم بطريقة مهينة  مهاجما ما أسماه بالتجاوزات في حق أبناء الوطن من جانب العناصر الاجرامية بليبيا.
 
واضاف العمدة :" انتظر رد على هذا الامر خاصة أن الفيديو به مشاهد صادمة لعمليات تعذيب  "
 
 الأمر الذي عقبت عليه نبيلة مكرم : " اكيد الفيديو مش هيعدي على خير  والدولة المصرية لا تسمح بالاعتداء على المصريين الخارج.
 
 و اضافت " لا اتتحدث بمنطق الشعارات و لكن الدولة تترجم كلامها  لافعال و لا تتدخر جهد في حماية الأبناء و الدولة لا تصمت عندما يتعلق الامر بحماية المصري في الخارج او كرامته .
 
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ارهاب

الهجرة

الاعتداء على المصريين

البرلمان

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