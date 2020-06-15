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الإثنين، 15 يونيو 2020 04:58 م
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وزارة التربية الجزائرية: تأجيل بدء العام الدراسى الجديد إلى 4 أكتوبر

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:38 م
وزارة التربية الجزائرية: تأجيل بدء العام الدراسى الجديد إلى 4 أكتوبر وزارة التربية الجزائرية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة التربية الجزائرية اليوم الاثنين أن العام الدراسى الجديد 2020 – 2021 سيبدأ يوم 4 أكتوبر المقبل، بسبب أزمة فيروس كورونا.
وقالت وزارة التربية الجزائرية في بيان اليوم إن العام الدراسي الجديد بالنسبة للموظفين الإداريين سيبدأ يوم 19 أغسطس المقبل، وبالنسبة للمدرسين يوم 23 أغسطس المقبل، وبالنسبة للتلاميذ سيكون يوم 4 أكتوبر المقبل.
وأوضح البيان أن المؤسسات التعليمية ستفتح قبل إجراء امتحاني شهادتي الإعدادية والثانوية العامة للمذاكرة والمراجعة والتكفل النفسي بغية التحضير لاجتيازهما.
يذكر أنه تقرر تأجيل إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية بسبب أزمة كورونا لتجرى في الفترة من 7 – 9 سبتمبر المقبل، فيما ستجرى امتحانات الشهادة الثانوية من 13 إلى 17 سبتمبر المقبل.


الجزائر

وزارة التربية الجزائرية

كورونا

فيروس كورونا

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