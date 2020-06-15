"هيرميس" تعلن دمج نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في كيان جديد

كتب هانى الحوتى

أعلن أحمد الخولي الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، عن دمج شركتي التأجير التمويلي والتخصيم للمجموعة في كيان جديد يقدم الخدمتين معاً سواء للشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الكبيرة تحت مسمى "المجموعة المالية للحلول التمويلية" بصافي محفظة تبلغ 4 مليارات جنيه، مبرراً سبب الاندماج لعدة أسباب أبرزها تكامل النشاطين، والبناء على نجاح علاقات الشركتين مع جميع الأطراف سواء عملاء أو ممولين خلال الخمس سنوات ونصف الماضية، علاوة على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وهو ما يساعد في السيطرة على التكلفة، فضلا عن تقديم خدمات متنوعة للعملاء، منوها إلى أن الكيان الجديد هو أول كيان تمويلي غير مصرفي في مصر يتقدم بأوراقه لهيئة الاستثمار لدمج النشاطين معاً، بعد سماح هيئة الرقابة المالية للشركات بإمكانية دمج النشاطين في شركة واحدة.

وقال "الخولي"، عبر مؤتمر صحفي عقد إلكترونياً، ظهر اليوم الاثنين، إن هناك عدة قطاعات أصبحت مستهدفة لمؤسسات التمويل بعد التغير الذي أحدثه فيروس كورونا وهي قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والتعليم عن بعد، مضيفا أن حجم التمويل المستهدف حتى نهاية النصف الأول تبلغ نحو مليار جنيه، وتبلغ محفظة التخصيم 400 مليون جنيه.

وفي سياق متصل قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية فاينانس، إن إيرادات نشاط التمويل غير المصرفي للمجموعة، ارتفع خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة 15% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وبنسبة 19% مقابل الربع ذاته من العام الماضي، مرجعاً سبب الزيادة في النمو إلى زيادة إيرادات نشاط التأجير التمويلي بنسبة 30%، والتصخيم بنسبة 19%، والتمويل متناهي الصغر بنسبة 10%، وفاليو بنسبة 80% والتخصيم، مشيرا إلى أنه رغم استخدام مخصصات إضافية للتحوط من فيروس كورونا المستجد، إلا أن الشركة مستمرة في خططتها التوسعية وتحقيق نمو في إيرادات الأنشطة خلال الربع الثاني، علاوة على التركيز على تمويل القطاعات المناسبة في الظروف الحالية.

أما بالنسبة لأداء شركتي فاليو وبيتابس، قال "حسونة"، إن شركة فاليو لم تتأثر بفيروس كورونا سواء على مستوى عدد المتاجر المتعاقد معها على منصة فاليو والتي بلغت 655 تاجر وماركة بنهاية الربع الأول، ومتوقع أن تصل إلى 800 متجر بنهاية الربع الثاني، وأن نصل إلى 1000 متجر بنهاية العام الحالي، وفي الوقت نفسه تواصل الزيادة في أعداد العملاء ليتراوح بين 3-4 ألف عميل شهرياً، ونحو 10-12 ألف عميل كل ربع سنوي، أما بالنسبة بيتابس، حصلت على كافة الموافقات النهائية للإطلاق وحالياً هناك العديد من العملاء يستفيدوا من المنصة.

وعن خطط المجموعة للتوسع في أنشطة التمويل غير المصرفي، قال "حسونة"، إن المجموعة تمتلك حالياً نشاط التمويل متناهي الصغر، من خلال أكبر شركة للتمويل متناهي الصغر، والكيان الجديد الذي يضم نشاطي التأجير التمويل والتخصيم، كما دخلنا في شراكة لشركة للمدفوعات الإلكترونية بيتابس، ونقدم حالياً على رخصة للتمويل الاستهلاكي، وخلال الربع الثالث سنبدأ نشاط التمويل العقاري عقب الانتهاء من الهيكل الإداري للشركة تحت مسمى "بداية"، كما أنه جاري الاستحواذ على شركة طوكيو مارين لتقديم نشاط تأمين الأفراد، وخلال الفترة المقبلة نبحث عن فرص في إنشاء شركة تأمين ممتلكات لتصبح لدى المجموعة كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.