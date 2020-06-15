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هيئة كهرباء ومياه دبى تجيب عن 3.6 مليون استفسار من خلال "روبوت"

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:40 م
هيئة كهرباء ومياه دبى تجيب عن 3.6 مليون استفسار من خلال "روبوت" رماس روبوت هيئة كهرباء ومياه دبى
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبى "ديوا"، أن موظفها الافتراضى "رمّاس" الذى يعتمد على الذكاء الاصطناعى، أجاب عن قرابة 3.6 مليون استفسار فى الفترة من يناير 2017 حتى منتصف يونيو 2020، مما يعزز التبنى الذكى فى الهيئة الذى بلغت نسبته 96% حتى نهاية شهر مايو 2020، والاستغناء عن المعاملات الورقية الذى وصلت نسبته إلى 82%، كما يدعم "رمّاس" جهود الهيئة فى توفير جميع خدماتها على مدار الساعة عبر العديد من القنوات والمنصات الذكية، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة.
 
و وفقا لما نشر على موقع "الرؤية" الإماراتى، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: "تستقى هيئة كهرباء ومياه دبى رؤيتها من توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتبذل قصارى جهدها للمحافظة على ريادتها ومكانتها العالمية فى مجال التحول الرقمى والتبنى الذكي، بما ينسجم مع خطة دبى 2021 التى تهدف إلى أن تكون دبى سباقة ومبدعة فى تلبية حاجات الفرد والمجتمع، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التى تهدف إلى توفير بيئات عمل مبدعة ومبتكرة ذات إنتاجية عالية، من خلال استثمار تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعى وتطبيقها".
 
وأضاف: "أسهمت الخدمات الذكية التى توفرها الهيئة المعتمدة على أحدث التقنيات العالمية فى الحفاظ على سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع. وتوفر الهيئة جميع خدماتها عبر موقعها الإلكترونى وتطبيقها الذكي، مما يضمن راحة بال المتعاملين ويتيح لهم إجراء معاملاتهم فى أى وقت ومن أى مكان بكل سهولة وأمان دون الحاجة إلى زيارة أى من مراكز الهيئة".
 
وأكد النائب التنفيذى للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل فى الهيئة، المهندس مروان بن حيدر، أن النسخة المطورة من "رمّاس" توفر خصائص، تشمل مؤشر السعادة، وقاموساً للمصطلحات، إضافة إلى قائمة تفاعلية متطورة. وتسهم الخدمة فى تنفيذ العديد من المعاملات، مثل دفع الفواتير والاستفسار عنها، وتتبع حالة طلب تشغيل الكهرباء والمياه وطلبات التوصيلات الجديدة للمقاولين والاستشاريين، وتتبع حالة الطلبات، إلى جانب الاستفسار حول الوظائف، مما يعزز جودة الخدمة وتوسيع مجالاتها، وإضافة المزيد من المعلومات إلى قاعدة بياناتها.
 
ويجيب "رمّاس"، عن استفسارات المتعاملين باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الساعة من خلال موقع الهيئة الإلكترونى وتطبيقها الذكى وحساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وأنظمة «أليكسا» الذكية من أمازون، ومنصة مساعد جوجل، والروبوتات، إضافة إلى منصة «واتساب بزنس» على الرقم (046019999)، حيث تعد أول جهة حكومية فى الدولة توثق حسابها عبر المنصة.
 
ويتميز رمّاس بقدرته على التعلم واستيعاب احتياجات المتعاملين بناءً على استفساراتهم، وتحليلها وفقاً للمعطيات والبيانات المتوفرة وتقييمها، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة والرد بشكل دقيق للمساهمة فى إنجاز المعاملات بكل سهولة.
 

الامارات

دبى

كهرباء دبى

روبوت الذكاء الاصطناعى

رماس

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