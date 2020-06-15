هل من الآمن السفر بالطيران أو السيارة أثناء انتشار جائحة كورونا

كتبت نهير عبد النبى

مع دخول فصل الصيف وموسم الاجازات اعتاد الكثيرون على السفر والرحلات السياحية المختلفة ولكن مع انتشار فيروس كورونا، هل من الآمن الطيران أو القيادة والسفر؟، وحسب الـ cvv ، كما هو الحال مع معظم الأشياء التاجية ، لا توجد إجابة مثالية فيعتمد ذلك على الرحلة و على سلوكك وتحملك للمخاطر.

قال الدكتور دانيال جريفين ، أخصائي الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة كولومبيا ، "عادة ما تكون مخاطر السفر أكثر اعتمادًا على الخيارات الشخصية للمسافر بدلاً من وسائل النقل، إن التوقف عن تناول الطعام والشراب واستخدام الحمام والنوم في الرحلات الطويلة بالسيارة يزيد من المخاطر.

يعتقد الدكتور ويليام شافنر ، اختصاصي الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة فاندربيلت ، أن القيادة لها تأثير على السلامة، فعندما تقود ، يكون لديك سيطرة أكبر بكثير على بيئتك الخاصة والأشخاص من حولك ، ولذا أعتقد أنه من الآمن القيادة في الوقت الحالي".

حتى مع دورات المياه والوجبات السريعة من خلال التوقف ، "يمكنك التحكم في بيئتك فيما يتعلق بالتفاعل مع أشخاص آخرين إلى حد أكبر بكثير من السفر على متن طائرة، وبالطبع في أي وقت تقضيه على متن الطائرة ، فأنت في بيئة مغلقة للغاية مع أشخاص آخرين ، وجميعهم قد لا يرتدون أقنعة ".

في كلتا الحالتين ، فإن ارتداء قناع عندما تكون قريبًا من الآخرين يساعد على تقليل المخاطر، وهذا يشمل تغطية وجهك عندما تذهب من خلال القيادة في رحلة على الطريق والحفاظ على قناعك أثناء الرحلة.

يمثل الأكل والشرب على متن الطائرة تحديات خاصة بها عندما لا تتمكن المنشورات من الجلوس على بعد ستة أقدام من الركاب خارج مجموعتهم، وقال شافنر: "كلما تواجدت بالقرب من أناس غير مقنعين ، زادت خطورة ذلك لذا ربما تبقي على قناعك وتتنازل عن المشروب. لكنك لا تريد أن تصاب بالجفاف".

يوافق غريفين على أن تناول الطعام أو الشرب أثناء الرحلة ينطوي على مخاطر، وقال عندما يأكل الناس على متن الطائرات ، يميلون إلى لمس الاقنعة ، وكشف أنفهم وفمهم وربما يعرضون أنفسهم والآخرين، لذلك ينصح بغسل اليدين وتعقيمها بشكل متكرر مع تعقيم الأسطح التي ربما لمسها الآخرون.