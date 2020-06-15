هبوط بورصة قطر بنسبة 0.55% بجلسة الاثنين.. وانخفاض 27 سهماً

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.55% خاسراً 50.84 نقطة ليغلق عند مستوى 9134.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 181.3 مليون سهم بقيمة 311.3 مليون ريال عبر تنفيذ 7423 صفقة، وتراجع 27 سهماً، وارتفع 18 سهماً، واستقر سهمين، وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها العقارات بنسبة 1.64%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.21%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، ثم قطاعي البنوك والخدمات المالية والصناعات بنسبة 0.59%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.41%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%.

وفي سياق متصل أفصحت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن تأجيل الموعد الثالث للجمعية العمومية غير العادية الإلكترونية لإضافة بنود جديدة سيتم الإفصاح عنها لاحقاً حسب القوانين المتبعة بهذا الشأن إلى يوم الأربعاء 15 يوليو في تمام الساعة 4:30 مساء في مقر الشركة إلكترونياً بدلاً من 17 يونيو.