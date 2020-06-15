نقابة العلاج الطبيعى تعلن ثالث حالة وفاة بين أعضائها بسبب كورونا

كتبت ــ آية دعبس

نعت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، برئاسة الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره، ثالث شهداء العلاج الطبيعى، والجيش الأبيض فى مصر، الدكتورة إيمان السيد أخصائى العلاج الطبيعى، متأثرة بفيروس كورونا المستجد، وتقدمت النقابة بخالص التعازى إلى أسرة الشهيدة، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

وقالت النقابة،: باسم كل دكاترة العلاج الطبيعى فى مصر، نؤكد أننا ماضون فى خدمة وطننا الحبيب مصر، بكل ما نملك وسنبذل كل غالى ونفيس فى خدمته، رحم الله فقيدتنا، وأسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الكرام جميل الصبر والسلوان.

كان قد أعلن الدكتور حافظ شوقى، وكيل النقابة العامة للعلاج الطبيعى، وفاة الدكتورة هبة نبيل، أحد فرسان الجيش الأبيض من العلاج الطبيعى، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأوضح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدكتورة هبة ثانى حالة وفاة فى مهنة العلاج الطبيعي، بعد الدكتور عبد الناصر حسن نقيب العلاج الطبيعى بالأقصر، مدير مستشفى الأقصر العام السابق.

فيما قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إن عدد الإصابات بين الأعضاء بفيروس كورونا المستجد، والتى تمكنت النقابة من التوصل لها 80 عضوا، وأوضح فى تصريحات خاصة سابقة لليوم السابع،: أنه لصرف الإعانات المقررت من النقابة لصالح أعضائها العاملين بمستفشات العزل "2000 جنيه"، و20 ألف لأسر شهداء الفيروس من أعضاء النقابة، يستلزم تقديم خطاب من مكان الحجر أو المديرية التابع لها، تُثبت وجوده فى المستشفى لمدة 14 يوما، وطبيعة العمل داخل الحجر.

كما قال الدكتور خاطر جاد، الأمين العام لنقابة العلاج الطبيعى، فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة تدرس إمكانية تجهيز مقرات لعزل أعضائها المصابين بفيروس كورونا، من الحالات البسيطة التى لا تحتاج إلى عناية مركزة أو أجهزة تنفس صناعى ويتم عزلها منزليا، وذلك بمقرات النقابة الثلاثة "القصر العينى، الظاهر، القاهرة الجديدة"، على أن تتكفل النقابة بتوفير وتجهيز أماكن العزل والإقامة للأعضاء المصابين.