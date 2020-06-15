نجاح عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا بمستشفى بسيون المركزى

الغربية مصطفى عادل

نجح أطباء مستشفى بسيون المركزي بمحافظة الغربية في إجراء أول عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا داخل المستشفى، كانت المستشفى قد حجزت سيده حامل بعد ثبوت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم وضعها تحت الرعاية المستمرة، وشعرت المصابة بألم الوضع وتم تجهيزها للولادة وتمت العملية بنجاح وأنجبت ذكرا.

وأكد الدكتور خالد عربون ، مدير مستشفى بسيون المركزي، فى تصريحات صحفية أن السيدة تدعى ".م.ي" تبلغ من العمر 34 سنة، مصابة بفيروس كورونا المستجد، من منطقة الساحة الشعبية، وتم إجراء ولادة ناجحة لها، وأنجبت طفل بحالة جيدة، مشيراً إلى أنها وطفلها يتمتعان بصحة جيدة ويتلقيان رعاية صحية مستمرة.

من ناحية أخرى أحدث مواطن وابنه بعض التلفيات بمستشفى الصدر بالمحلة، عقب وفاة زوجة الأول ووالدة الثاني وتم ضبطهما.

وتلقى قسم شرطة ثان المحلة بالغربية إشارة من مستشفى الصدر بالمحلة بوجود مشاجرة داخل المستشفى وبالانتقال والفحص تبين قيام "طباخ وابنه" بإحداث تلفيات بالمستشفى دون حدوث إصابات، إثر وفاة زوجة الأول والدة الثاني لإصابتها بفيروس الكورونا.

وبسؤال مسئول الأمن والنظافة بالمستشفى اتهم الطباخ وابنه بإحداث التلفيات، وتم ضبط المتهمين وبسؤالهما اعترفا بارتكاب الواقعة اعتقاداً منهما بتقصير من المستشفى فى علاج المتوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.