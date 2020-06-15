نادى طنطا يستقبل أعضاءه لسداد الاشتراكات وسط إجراءات احترازية

الغربية – مصطفى عادل

فتح نادى طنطا الرياضي بمحافظة الغربية، أبوابه أمام الأعضاء لسداد الاشتراكات، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الأعضاء والموظفين.

وجهز مجلس إدارة النادى أماكن لانتظار الاعضاء على مسافات متباعده، والزام الاعضاء بارتداء الكمامات قبل الدخول للنادى، كما تم التنبيه على الموظفين بارتداء الكمامات اثناء التعامل مع الأعضاء فى الوقت الذي شهد فيه النادى اعمال تطهير مكثفة طوال فترة تواجد الاعضاء للحد من انتشار الفيروس.

ونبه مجلس الإدارة على الاعضاء بالمغادرة فور الانتهاء من سداد الاشتراكات نظرا لمنع التواجد فى النادى تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.

فيما كشف نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، فى وقت سابق، الشرط الوحيد لاستئناف النشاط الرياضى فى الأندية ويعود النشاط الرياضى فى مصر، قائلاً: إذا صارت الأمور كما نتوقع ونتمنى وبدأت الإصابات اليومية تقل تدريجيا قبل نهاية شهر يونيو ..سيعود النشاط الرياضى فى مصر، ولكن ذلك يتوقف على ما سيحدث حتى 30 يونيو".

وأضاف، "ما سيحدث فى الأندية بداية من يوم 15 وحتى نهاية شهر يونيو، سيكون فترة تمهيدية لإعادة الفتح التدريجى فى الأندية وعودة النشاط الرياضي، إذا صارت الأمور من حيث أعداد إصابات كورونا كما نتوقع ونتمنى".