اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 09:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل سعودى على يد وافد يمنى وأمن المملكة يضبط الجانى

الإثنين، 15 يونيو 2020 08:24 ص
مقتل سعودى على يد وافد يمنى وأمن المملكة يضبط الجانى القتيل السعودى
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

 

فى جريمة قلما تحدث فى المملكة العربية السعودية قتل مواطن سعودى على يد أحد العاملين لديه (طاهى)  حيث تمت صلاة الجنازة على السعودي "مسفر بن وقيان القحطاني"،عصر أمس في مقبرة الحرجة، شرق منطقة عسير، بعد أن قُتل غدراً على يد وافد من الجنسية اليمنية يعمل لديه طباخاً، بمعاونة أحد أبناء جلدته، وتم القبض عليهما، واكتمال التحقيقات ومصادقة أقوالهما، فيما تفاعل مغردون على منصة التواصل "تويتر" داعين له بالرحمة والمغفرة. وفق العربية.

 

وأكد ناصر مسفر بن وقيان القحطاني "ابن القتيل"، أن والده كان معروفاً بالكرم وطيب الأخلاق والإصلاح بين الناس، وهذا ما أحزن الكثير الذين رثوه ودعوا له بالرحمة.

 

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، حيث صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على مقيم (يمني الجنسية في العقد الثالث من عمره)، في وقتٍ وجيز، بعد إقدامه على جريمة قتل مواطن مسن غدراً في سيارته، في محافظة الحرجة، وجرى توقيفه واستكمال الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

 

وفي تفاصيل الحادثة التي رواها ابن المقتول ناصر لـ"العربية.نت"، قال: "والدي يسكن المنطقة الشرقية، وجاء إلى مزرعته في الجنوب منذ 3 أشهر، ومع نهاية شهر رمضان كنت في رفقته، وحين مكوثه في المزرعة، عيّن والدي طاهياً من الجنسية اليمنية. وبعد فترة جاء العامل يطلب من والدي تعيين شخص آخر معه، لكن والدي لم يكن مرتاحاً للطاهي نفسه وكان يريد أن ينهي وجوده في البيت".

 

وأضاف: "وفي يوم الوفاة قام بتسليم الطاهي اليمني راتبه دون أي إشكاليات معه، وفي الصباح قمت بتناول وجبة الإفطار مع والدي، وأخبرني بذهابه لملاقاة اليمني ورفيقه اللذين ادعيا أن هناك عطلا ما في سيارتهما، وقاما بالركوب معه في السيارة، وحين الوصول إلى وادي مضارح، طلب اليمني من والدي مبلغاً من المال، وتبادلا الحديث، حتى قام بالغدر وطعن والدي ووضعه في المقعد الخلفي للسيارة على الرغم من عدم وجود أي عداوة بينهما".

 


جريمة قتل فى السعودية

مقتل سعودى

عسير

امن السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

6 تعديلات خاصة بضوابط تشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

6 تعديلات خاصة بضوابط تشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة