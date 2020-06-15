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مصدر بمصر للطيران: طائرات الشركة مزودة بمادة تقضى على 99.9 % من الفيروسات

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:17 ص
مصدر بمصر للطيران: طائرات الشركة مزودة بمادة تقضى على 99.9 % من الفيروسات مصر للطيران
كتب أحمد مصطفى

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طمأن مصر مسئول بشركة مصر للطيران المسافرين على خطوط الناقل الوطنى المصرى سواء الرحلات الدولية أوالرحلات الداخلية بجاهزية أسطول الشركة بمادة تقضى وتقتل 99.9٪؜ من البكتريا والفيروسات، وأوضح المصدر أن الهواء داخل مقصورة الركاب بالطائرة يجدد تلقائيا بشكل كامل على مدار من 2إلى 3 دقائق، وقال إن الشركة استعدت بحزمة كبيرة من الإجراءات الإحترازية التى أقرتها منظمة الصحة العالمية أووزارة الصحة المصرية بهدف الحد من إنتشار جائحة كورونا والتصدى للفيروس

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، أعلن أمس الأحد، استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو القادم، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.

وأعلن وزير الطيران، خلال المؤتمر الصحفي، الذي انعقد أمس الأحد، عن فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، اعتبارا من اليوم، بجميع مكاتب شركات الطيران.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

 

 

 

 


مصر للطيران

عودة الطيران

اخبار مصر

فيروس كرونا

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