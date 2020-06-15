مصاب بفيروس كورونا فى تركيا يتسبب فى حالة ذعر داخل أتوبيس.. صور

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

آثار راكب في أتوبيس رحلات بتركيا، متجه من مدينة أنطاليا إلى أنقرة الذعر بين الركاب بعد دخوله في نوبة سعال مستمرة وقد أبلغ أحد الركاب الشرطة، وتم إيقاف الأتوبيس في بوردور وتم نقل 4 ركاب مشتبه في إصابتهم بكورونا إلى المستشفى وفقا لموقع ينيجازيتاسي.

وبعد ما نحرك الأتوبيس اتصل راكبا آخر بالشرطة افيونكاراحسار وقال إن هناك راكبا آخر مشتبه بإصابته بكوفيد 19 بسبب سعاله باستمرار ايضا. وارتفعت إصابات فيروس كورونا في تركيا لليوم الثالث على التوالي بشكل ملفت، في ظل مخاوف من موجة ثانية لانتشار الوباء.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، إن إجمالي أعداد المصابين ارتفع إلى 178 ألفًا و239 حالة، بعد تسجيل 1562 حالة إصابة جديدة، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد الوفيات إلى 4807 حالة بعد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة. ومنذ 3 أيام تجاوزت الإصابات في تركيا 100‪0 حالة بعد أن ظلت أقل من ذلك لأسابيع.