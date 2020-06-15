مصاب بفيروس كورونا فى تركيا يتسبب فى حالة ذعر داخل أتوبيس.. صور

آثار راكب في أتوبيس رحلات بتركيا، متجه من مدينة أنطاليا إلى أنقرة الذعر بين الركاب بعد دخوله في نوبة سعال مستمرة وقد أبلغ أحد الركاب الشرطة، وتم إيقاف الأتوبيس في بوردور وتم نقل 4 ركاب مشتبه في إصابتهم بكورونا إلى المستشفى وفقا لموقع ينيجازيتاسي.
وبعد ما نحرك الأتوبيس اتصل راكبا آخر بالشرطة افيونكاراحسار وقال إن هناك راكبا آخر مشتبه بإصابته بكوفيد 19 بسبب سعاله باستمرار ايضا. وارتفعت إصابات فيروس كورونا في تركيا لليوم الثالث على التوالي بشكل ملفت، في ظل مخاوف من موجة ثانية لانتشار الوباء.
وقال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، إن إجمالي أعداد المصابين ارتفع إلى 178 ألفًا و239 حالة، بعد تسجيل 1562 حالة إصابة جديدة، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد الوفيات إلى 4807 حالة بعد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.
ومنذ 3 أيام تجاوزت الإصابات في تركيا 1000 حالة بعد أن ظلت أقل من ذلك لأسابيع.
وفى سياق منفصل كشفت تقارير صحفية تركية عن تورط السلطات التركية فى السطو على العلاج اليابانى لفيروس كورونا و الزعم بأنه إنتاج تركى.
وأشارت صحيفة زمان التركية ان الكاتب الصحافي التركي دنيز زايراك إنتقد إعلان الحكومة التركية عن اكتشاف علاج وطني ومحلي الصنع يحمل اسم “Favicovir” لمواجهة فيروس كورونا، زاعمًا أن المادة الفعالة للعلاج هي نفسها الموجودة في علاج “Avigan” الياباني المطروح في الأسواق منذ عام 2014.
وكان وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارناك، قد أعلن قبل أيام أن العلماء الأتراك توصلوا إلى إنتاج علاج باسم “Favicovir” ضمن الدراسات التي تجريها منصة تركيا لمواجهة وباء “كوفيد-19″، مشيرًا إلى أن العلاج ابتكار وطني ومحلي الصنع. وقال: “لقد أنتجنا علاجًا مهمًا للغاية طورناه بخبراتنا بشكل وطني ومحلي”.
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