اليوم السابع
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"مسرح المنوعات" أمسية ثقافية فنية للشباب المبدع بالشرقية وجوائز للفائزين

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:56 م
"مسرح المنوعات" أمسية ثقافية فنية للشباب المبدع بالشرقية وجوائز للفائزين وائل الألفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد وائل الألفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، على حرص المديرية على  خلق روح التنافس بين الشباب وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وخاصة فى ظل تلك الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وقرار غلق مراكز الشباب تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشيرا إلى انه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قام النادى الثقافى بالمديرية بتنظيم أمسيه ثقافية للشباب المبدعين بعنوان "مسرح  المنوعات"  (أون لاين).

وأضاف وكيل وزارة الشباب، أن الأمسية الثقافية "مسرح المنوعات" ستتضمن عرض العديد من المواهب فى مجالات الفنون والثقافة والانشاد الدينى والابتهالات ومدح الرسول،  مشيرا إلى ان الاشتراك والتسجيل فى الأمسيه الثقافية سيكون من خلال الاستمارة الالكترونية على الرابط التالى.

https://forms.gle/mtDXf4akregGF5Am8?fbclid=IwAR0OwIuYf882AT_bCOFZ20Q6TrMv0HQnlzqv3zJdnQ6JUcRA3HP09j-R-H8

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن شروط الإشتراك فى الأمسية الثقافية ستكون  كالتالى أن يكون المتسابق عضو مركز شباب ومسدد اشتراك العام المالى 2019-2020 أن يكون المتسابق ضمن المرحلة العمرية 18-35 سنة، يتم اختيار المتسابقين من خلال قرعة علنية بمديرية الشباب والرياضة من خلال بث مباشر لاعلان نتيجة المسابقة وأسماء الفائزين على أن يمنح (10) من الفائزين بالمسابقة جوائز مادية وشهادات تقدير .

من جانبه، شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة إستثمار أوقات فراغ الشباب وتنمية قدراتهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة وذلك من خلال تنفيذ المسابقات الأدبية والثقافية التى تساعدهم على التفكير والابداع ورفع المستوى الفكرى والثقافى بالإضافة إلى توجيه طاقاتهم لصالح المجتمع.

 

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