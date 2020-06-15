اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 11:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مسئول صينى: 3.2 مليار دولار قيمة التجارة مع مصر فى الربع الأول من العام

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:53 ص
مسئول صينى: 3.2 مليار دولار قيمة التجارة مع مصر فى الربع الأول من العام هان بينج
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الوزير المفوض هان بينج المستشار الاقتصادي لسفارة الصين بالقاهرة،أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين بلغت 3.2 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام بالمقارنة بنحو 3.1 مليار دولار عام 2019 مشيرا إلي الصادرات الصينية لمصر بلغت 2.8 مليار دولار في حين وصلت قيمة الصادرت المصرية للصين نحو 330 مليون دولار .

وأضاف بينج ، فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ، أن أهم الصادرات المصرية إلي الصين تتضمن منتجات البترول والغاز والفاكهة و منتجات النسيج و الألومنيوم .. معربا عن أمله في زيادة حركة التجارة بين البلدين خلال الفترة المقبلة بعد استئناف النشاط الاقتصادي وفتح السوق الصيني بعد اغلاق دام نحو شهرين بسبب الفيروس .

وحول الاستثمارات ، قال بينج إن الاستثمارات الصينية في مصر بلغت 35 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام بانخفاض يقدر بنحو 12% بالمقارنة بعام 2019 وقفا للاحصاءات الصينية ولكن هذه الأرقام لا تعكس الصورة الحقيقة للاستثمار الصيني في مصر مشيرا إلي أن المشروعات الصينية تسير بشكل طبيعي بالرغم من فيروس كورونا .


وأوضح بأن المستثمرين الصينيين يبحثون حاليا إقامة مشروع كبير في مجال الصلب بقيمة تتخطي المليار دولار وهناك مشروع أخر في المجال النسيج بمدينة العاشر من رمضان تم الانتهاء منه وهو حاليا في مرحلة إصدار تراخيص العمل مشيرا إلى بدء الإنتاج في مشروع لإنتاج الكمامات في مدينة نصر.. مؤكدا أن أغلب المستثمرين الصينيين مازالوا مهتمين بالاستمرار في المشروعات التي يخططون اقامتها في مصر فور عودة الحياة الطبيعية بعد أزمة ( كوفيد-19 ) .

وبشأن العاصمة الإدارية الجديدة ، أكد بينج علي اهتمام الشركات الصينية بالحفاظ علي معدلات البناء والانشاءات في حي الأعمال المركزي وفي البرج الأيقوني الذي وصل البناء فيه إلي الدور 34 .. مؤكدا أن استمرار العمل في هذا المشروع يعد مثالا جيدا علي التعاون بين البلدين ؛ويؤكد علي الثقة في مصر
ولفت إلي الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لهذا المشروع في أبريل الماضي وأشادته بما يتم علي أرض الواقع مضيفا أن الشركات الصينية تبرعت بالمساعدات الطبية بما قيمته 800 ألف دولار لمصر .

وعن منطقة التعاون الاقتصادي الصيني – المصري ( تيدا ) ، أشار إلى أنه تم الانتهاء من المنطقة التوسعية التي تقدر بكيلومترين مربع وتعمل بها 16 شركة صينية ، بعضها دخل مرحلة الانتاج مثل مصنعي الدراجات النارية والنسيج مضيفا أنه تم مؤخرا بنجاح تشغيل المستودع الجمركي وهو أول مشروع للخدمات اللوجستية الدولية والتجارة في مصر الذي يقع علي مساحة 130 ألف مربع بخطة استثمارية تبلغ 16 مليون دولار .

وحول مشروع القطار الكهربائي ، أوضح أنه تم الانتهاء من 30 % من الأعمال الإنشائية لهذا المشروع الذي ينفذه الجانب المصري بينما نجح المهندسون المصريون والصينيون من الانتهاء من 90 في المائة من التصميمات.

وأوضح بينج ، أن أزمة فيروس كورونا المستجد أظهرت دعم الصين ومصر لبعضهما البعض في الأوقات الصعبة حيث قدمت مصر مساعدات 
طبية في وقت ذورة تفشي المرض في الصين بينما ردت بكين الجميل لمصر بتقديم ثلاث دفعات من المساعدات الطبية فضلا عن المساعدات الأخرى التي قدمتها بعض المؤسسات الصينية ومنظمات المجتمع المدني والمقاطعات الصينية... مرحبا باستمرار تطور التعاون الاقتصادي الثنائي وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلي مصر فور الانتهاء من أزمة كورونا .
 

 


مصر

الصين

العلاقات المصريه الصينيه

الاستثمارات الصينيه فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سفير بكين بالقاهرة يحتفل بالذكرى الـ64 لإقامة علاقات دبلوماسية بين مصر والصين

السبت، 30 مايو 2020 05:15 م

مصر والصين تحتفلان بالذكرى الـ 64 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما

السبت، 30 مايو 2020 09:43 ص

الوزير المفوض للسفارة الصينية فى مصر: الصين لن تنسى مساعدات مصر لها فى بداية كورونا

السبت، 18 أبريل 2020 12:25 ص

مصر والصين أيد واحدة ضد كورونا.. وكالة الأنباء الصينية تبرز تضامن مصر مع بكين فى مواجهة الفيروس القاتل.. وتسلط الضوء على إضاءة القاهرة معالمها الأثرية بألوان علم الصين.. ومسئول صينى: نعتز بتضامن المصريين معنا

الثلاثاء، 03 مارس 2020 04:27 ص

مصر والصين إيد واحدة فى مواجهة كورونا.. الرئيس يوفد وزيرة الصحة لبكين فى زيارة استثنائية حاملة رسائل مادية ومعنوية.. تبادل الخبرات الوقائية والعلاجية أبرز محاور الدعم.. وإضاءة المعالم المصرية بألوان علم الصين

الأحد، 01 مارس 2020 11:52 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة