مسئول صينى: 3.2 مليار دولار قيمة التجارة مع مصر فى الربع الأول من العام

(أ ش أ)

أكد الوزير المفوض هان بينج المستشار الاقتصادي لسفارة الصين بالقاهرة،أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين بلغت 3.2 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام بالمقارنة بنحو 3.1 مليار دولار عام 2019 مشيرا إلي الصادرات الصينية لمصر بلغت 2.8 مليار دولار في حين وصلت قيمة الصادرت المصرية للصين نحو 330 مليون دولار .

وأضاف بينج ، فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ، أن أهم الصادرات المصرية إلي الصين تتضمن منتجات البترول والغاز والفاكهة و منتجات النسيج و الألومنيوم .. معربا عن أمله في زيادة حركة التجارة بين البلدين خلال الفترة المقبلة بعد استئناف النشاط الاقتصادي وفتح السوق الصيني بعد اغلاق دام نحو شهرين بسبب الفيروس .

وحول الاستثمارات ، قال بينج إن الاستثمارات الصينية في مصر بلغت 35 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام بانخفاض يقدر بنحو 12% بالمقارنة بعام 2019 وقفا للاحصاءات الصينية ولكن هذه الأرقام لا تعكس الصورة الحقيقة للاستثمار الصيني في مصر مشيرا إلي أن المشروعات الصينية تسير بشكل طبيعي بالرغم من فيروس كورونا .



وأوضح بأن المستثمرين الصينيين يبحثون حاليا إقامة مشروع كبير في مجال الصلب بقيمة تتخطي المليار دولار وهناك مشروع أخر في المجال النسيج بمدينة العاشر من رمضان تم الانتهاء منه وهو حاليا في مرحلة إصدار تراخيص العمل مشيرا إلى بدء الإنتاج في مشروع لإنتاج الكمامات في مدينة نصر.. مؤكدا أن أغلب المستثمرين الصينيين مازالوا مهتمين بالاستمرار في المشروعات التي يخططون اقامتها في مصر فور عودة الحياة الطبيعية بعد أزمة ( كوفيد-19 ) .

وبشأن العاصمة الإدارية الجديدة ، أكد بينج علي اهتمام الشركات الصينية بالحفاظ علي معدلات البناء والانشاءات في حي الأعمال المركزي وفي البرج الأيقوني الذي وصل البناء فيه إلي الدور 34 .. مؤكدا أن استمرار العمل في هذا المشروع يعد مثالا جيدا علي التعاون بين البلدين ؛ويؤكد علي الثقة في مصر.

ولفت إلي الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لهذا المشروع في أبريل الماضي وأشادته بما يتم علي أرض الواقع مضيفا أن الشركات الصينية تبرعت بالمساعدات الطبية بما قيمته 800 ألف دولار لمصر .

وعن منطقة التعاون الاقتصادي الصيني – المصري ( تيدا ) ، أشار إلى أنه تم الانتهاء من المنطقة التوسعية التي تقدر بكيلومترين مربع وتعمل بها 16 شركة صينية ، بعضها دخل مرحلة الانتاج مثل مصنعي الدراجات النارية والنسيج مضيفا أنه تم مؤخرا بنجاح تشغيل المستودع الجمركي وهو أول مشروع للخدمات اللوجستية الدولية والتجارة في مصر الذي يقع علي مساحة 130 ألف مربع بخطة استثمارية تبلغ 16 مليون دولار .

وحول مشروع القطار الكهربائي ، أوضح أنه تم الانتهاء من 30 % من الأعمال الإنشائية لهذا المشروع الذي ينفذه الجانب المصري بينما نجح المهندسون المصريون والصينيون من الانتهاء من 90 في المائة من التصميمات.

وأوضح بينج ، أن أزمة فيروس كورونا المستجد أظهرت دعم الصين ومصر لبعضهما البعض في الأوقات الصعبة حيث قدمت مصر مساعدات

طبية في وقت ذورة تفشي المرض في الصين بينما ردت بكين الجميل لمصر بتقديم ثلاث دفعات من المساعدات الطبية فضلا عن المساعدات الأخرى التي قدمتها بعض المؤسسات الصينية ومنظمات المجتمع المدني والمقاطعات الصينية... مرحبا باستمرار تطور التعاون الاقتصادي الثنائي وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلي مصر فور الانتهاء من أزمة كورونا .

