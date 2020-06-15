محافظ قنا يستقبل المواطنين لبحث شكواهم وفق تطبيق سياسة الباب المفتوح

قنا- وائل محمد

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والدكتور حازم عمر نائب المحافظ،استقبال المواطنين بمكتبيهما لبحث شكواهم والعمل على حلها،وذلك فى اطار حرصهما على تطبيق سياسة الباب المفتوح مع جميع المواطنين لا سيما البسطاء منهم .

وأكد المحافظ،فى بيان له،إنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون مشيرا الى ان التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة .

وأكد الداودى على أن حق الشكوى من الحقوق التى كفلها الدستور المصرى للمواطنين وإعمالا بهذا المبدأ فنحن نحرص على استقبال الشكاوى عن طريق أكثر من قناة متاحة للمواطنين لتسهيل عملية التواصل معهم وسرعة الاستجابة والرد وحل المشاكل فى اسرع وقت وعلى المواطن أن يختار الوسيلة المناسبة له.

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن مديرية الصحة قامت بتوزيع 159 طبيب من العاملين بالأقسام المختلفة بمستشفى قنا العام على وحدات الرعاية الأساسية بإدارة قنا الصحية وذلك بعد اختيار مستشفى قنا كإحدى مستشفيات عزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.

أوضح الداودى انه تم توزيع الأطباء على 50 وحدة رعاية أساسية بمدينة قنا لافتا الى ان الهدف من توزيع هؤلاء الأطباء هو الإستفاده بهم فى تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة بالوحدات الصحية لا سيما فى ظل الظروف الحالية والتى يزداد فيها تردد المواطنين على تلك الوحدات.

وفى وقت سابق صرح محافظ قنا، أنه سيتم إضافة 21 وحدة صحية فى قرى المحافظة للعمل كوحدات مركزية على مدار 24 ساعة ليصل بذلك إجمالى الوحدات المركزية الى 45 وحدة صحية وذلك من أجل تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على مدار الساعة وبأماكن قريبة من محال إقامتهم، وتخفيفا لحدة الزحام على المستشفيات، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لاحتياجات ومتطلبات المواطنين، وتخفيفا عليهم فى ظل الظروف الراهنة لأزمة فيروس كورونا المستجد .