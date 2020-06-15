محافظ الوادي الجديد: تسجيل 14 حالة كورونا جديدة وارتفاع العدد إلى 140 حالة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تسجيل 14 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19" في مركزي الخارجة والداخلة ليصبح إجمالي حالات الإصابة 140 حالة منهم 10 حالات وفاة.

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة سجلت مساء اليوم الأحد، 14 حالة جديدة بواقع 13 في مركز الداخلة وحالة في مركز الخارجة، بينما ظهرت الحالات الجديدة في مركز الدالة بواقع 9 حالات في مدينة موط وحالة في قرية الجديدة وحالة بقرية الشيخ والي وحالتين بقرية العوينة بإجمالي 13 حالة في مركز الداخلة.

وقال الزملوط، إن أعداد حالات الشفاء لليوم بلغت 9 حالات ليصبح إجمالي حالات الشفاء بالمحافظة 68 حالة بينما جرى فك فترة العز المنزلي لـ 33 حالة من المخالطين للحالات الإيجابية بمركز الخارجة.

أكد الزملوط، تخصيص رقمين بمديرية الصحة بالمحافظة بقطاع الطب الوقائي لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس وهما (0922929038 – 0922936467)، وخط الشكاوى و"الواتس آب" الخاص بالمحافظة رقم(01014814825) وخط ساخن 114 ورقم أرضي 0922926183 لتلقي بلاغات أو ظهور أي أعراض الإصابة بالمرض.

أضاف الزملوط، أن جميع البلاغات والاستفسارات والشكاوى، يجري الرد عليها مباشرة وتحويلها للمختصين مع متابعة جميع البلاغات الخاصة بوجود أو رصد أي إصابات جديدة أو ظهور أعراض الإصابة لاتخاذ اللازم نحوها.

وشدد الزملوط، في بيان صحفي رسمي، مساء اليوم، على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة، من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقال المحافظ، إنه يجري اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يومًا لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وشدد المحافظ، ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.