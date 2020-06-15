اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 05:22 م
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مبيعات المصانع فى كندا تسجل هبوطا قياسيا فى أبريل

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:25 م
مبيعات المصانع فى كندا تسجل هبوطا قياسيا فى أبريل رئيس وزراء كندا
رويترز

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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن مبيعات الصناعات التحويلية فى كندا، سجل هبوطا قياسيا بلغ 28.5 بالمئة فى أبريل ، مع تضرر أنشطة القطاع من جائحة فيروس كورونا، وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 20 بالمئة. وعدلت هيئة الإحصاءات الكندية أيضا رقم المبيعات لشهر مارس آذار بالخفض إلى 9.8 بالمئة من تراجع مبدئى بلغ 9.2 بالمئة.
 
وسجلت كل الصناعات التى ترصدها هيئة الإحصاءات وعددا 21، انخفاضات فى أبريل، بينما قال أربعة أخماس المصًنعين، إن الجائحة أثرت على عملياتهم. ومن حيث الحجم هبطت المبيعات 26.0 بالمئة، وهو أيضا هبوط قياسي.
 
واستأنف معظم المصًنعين الإنتاج فى مايو مع بدء الأقاليم الكندية العشرة إعادة فتح اقتصاداتها تدريجيا، وهو ما يُتوقع أن يعزز المبيعات مقارنة مع الشهر السابق.
 

كندا

مصانع كندا

كورونا

فيروس كورونا

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