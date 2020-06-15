لافتة سليمان القانوني على الأرض فى أحد شوارع الرياض.. وفرحة خليجية (صور)

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ذكرت صحيفة الوطن البحرينية، أن أمانة منطقة الرياض، بالمملكة العربية السعودية أزالت اسم “سليمان القانوني” من أحد شوارعها، ورغم عدم وجود تأكيد سعودي بالواقعة إلا ان مغردون سعودديون ابتهجوا فرحا علي مواقع التواصل الاجتماعي مذكرين بجرائم النظام التركي والرئيس رجب طيب أردوغان الدامية.



لافتة

ووفقا للصحيفة تداول سعوديون، عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، صورًا أظهرت لحظة قيام أمانة الرياض، بإزالة اسم "سليمان القانوني" من أحد شوارعها، بفرح كبير.

وأشار المواطنون إلى أنَّ "القانوني كان من سلاطين العثمانيين، وسُرق في عهده 6 قطع من الحجر الأسود وتم نقلها إلى تركيا".



إزالة اللافتة

يذكر أنَّ فترة حكم سليمان القانوني في العهد العثماني كانت الأطول، واستمرت لمدة وصلت إلى 48 عاماً.