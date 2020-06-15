اليوم السابع
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قصة فخر لعامل نظافة.. عثر على 20 ألف ورفض 10% من المبلغ والمحافظ يكرمه.. صور

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:00 ص
قصة فخر لعامل نظافة.. عثر على 20 ألف ورفض 10% من المبلغ والمحافظ يكرمه.. صور عامل النظافة
المنوفية - محمد فتحى

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قصة فخر لعامل نظافة، تتلخص فى أمانة عاشور معوض مطاوع 59 عاما، مقيم بقرية كفر بلمشط التابعة لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، وعامل بمجلس مدينة منوف بقسم الحدائق، عثر على مبلغ عشرين ألف جنيه، وظل يبحث عن صاحبه ليرد إليه، نرصد تفاصيل الواقعة على لسان صاحبها.

يقول عاشور مطاوع عدت إلى العمل بعد إجازة شهرين مرضى وذلك لإصابتى بكسور فى الذراع إثر سقوطى من أعلى السلم أثناء قص الأشجار، وفى أول يوم عمل وأثناء المرور بحديقة الطفل والتى أعمل بها منذ 30 عاما، وجدت مبلغ عشرين ألف جنيه فى الأرض وانتظرت فترة طويلة منذ بداية يوم العمل وحتى نهايته حتى يأتى أحد للسؤال على المبلغ ولكن لم يأت أحد.

 

ويشير عاشور مطاوع ذهبت إلى العمل فى ثانى يوم فى تمام الساعة السادسة صباحا، وفى انتظار أحد يسأل عن المبلغ، وبالفعل فى تمام الساعة الثامنة حضر أحد الأشخاص فسأل المهندسة المسؤولة عن الحديقة عن فقده مبلغ مالى قدره عشرين ألف جنيه بالأمس، فقامت المهندسة بسؤالنا جميعا كعمال، وعلى الفور قمت بالرد عليها  "أنا لقيت مبلغ مالى بالأمس وانتظرت فترة طويلة حتى نهاية اليوم ولم يأت أحد للسؤال" .

 

وتابع طلبت من صاحب المبلغ إعطائى بيانات عن عدد المبلغ، وأكد لى أنه عشرين ألف جنيه على الفور اتصلت بنجلى لإحضار المبلغ، واستلمه، وعرض عليا 10 % من المبلغ حوالى 2000 جنيه فرضت وقولت له دى أمانه رجعت لأصحابها ولكنهم أصروا على إعطائى 2000 جنيه، وقامت نجلة صاحب المبلغ بتصوير ونشرها على موقع التواصل الاجتماعى وعقب ذلك قام المهندس أشرف الليثى رئيس مركز ومدينة منوف باستدعائى وتكريمى وأخبرنى بأن المحافظ سوف يقوم بتكريمى.

 

ومن جانبة كرم  اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية،  عاشور مطاوع أحد العاملين بقسم الحدائق بمركز ومدينة منوف تقديراً لأمانته وإخلاصه، حيث قام برد مبلغ مالى قيمته 20  ألف جنيه عثر عليه أثناء عمله بإحدى الحدائق بمدينة منوف، جاء ذلك خلال جولته اليوم لتفقد عدد من المشروعات الخدمية للوقوف على نسب الإنجاز وتذليل كافة المعوقات لضمان سرعة الإنتهاء وفق الجدول الزمنية المحدد.

 

هذا وقد أهداه محافظ المنوفية شهادة تقدير ومكافأة مالية، موجها الشكرله تقديراً لأمانته وإخلاصه ، مشيراً أنه نموذج يحتذى به فى الصدق والأمانة وإعطاء قدوة ومثل جيد للأجيال القادمة وأن ذلك ليس بغريب على أبناء محافظة المنوفية والتى يتصف أهلها بالصدق والأمانة.

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