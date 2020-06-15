فيديو لايف.. محافظ الدقهلية يتبرع بالبلازما لمساعدة مصابى كورونا

يذكر أن الدكتور أيمن مختار أصيب بكورونا الشهر الماضى بعد أن ظهرت عليه الأعراض عقب عودته من القاهرة خلال زيارته لوزير الرى، وكشفت نتائج المخالطين له بإصابة زوجته، وتم عمل حجر منزلى له، وتلقى العلاج داخل الاستراحة الخاصة به، حتى أظهرت نتائج التحليل سلبية الإصابة.

يذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عقد اجتماعا مع مديرى الإدارات والمستشفيات لتناول سبل تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة حسن استقبال المرضى والمترددين باعتبارها من أهم مراحل العلاج وترسم صورة إيجابية عن المؤسسة، مشيرا إلى أن الدقهلية عاصمة الطب ونتمنى أن تظل هكذا دائما.

وأوضح مختار أن الدقهلية من أولى محافظات مصر فى تطبيق خدمة توصيل أدوية علاج فيروس كورونا للمنازل وتوافر المستلزمات الطبية اللازمة مؤكدا على ثقته التامة فى كوادر مديرية الصحة والاطقم الطبية العاملة وجهودهم المتميزة.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة تعظيم الإيجابيات فى القطاع الصحى وحسن توزيع المستلزمات والأدوات على جميع مستشفيات المحافظة بما يضمن توفير الخدمة الطبية اللائقة فيها جميعا.

وأكد محافظ الدقهلية استعداده الكامل لتوفير أوجه الدعم اللازمة للكوادر الطبية والمستلزمات الطبية، ووجه لوكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتطبيق الجاد لارتداء الكمامات من قبل المواطنين.