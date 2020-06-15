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فيديو .. كيف يؤدى الطلاب فى سوهاج امتحانات الثانوية العامة فى زمن كورونا؟

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:05 م
فيديو .. كيف يؤدى الطلاب فى سوهاج امتحانات الثانوية العامة فى زمن كورونا؟
سوهاج محمود مقبول

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 تسلمت اليوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج البوابات الإلكترونية الخاصة بأعمال التطهير والتعقيم لطلاب الثانوية العامة على مستوى المحافظة حيث بلغت جملة البوابات المسلمة لإستخدامها في عملية تعقيم الطلاب والمراقبين والملاحظين بالثانوية العامة 95 بوابة سوف يتم توزيعها على 83 لجنة أمتحان داخل 11 إدارة تعليمية هى عدد إداراة المديرية  صرح بذلك ماهر عبدالخالق  وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج .

وأضاف عبد الخالق، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام يبلغ 26039 طالبا وطالبة موزعين على 83 لجنة رئيسية، بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل غرفه أمتحان على ١٤ طالبا، وفقًا للتعليمات الوزارية وأنه سوف يتم تسليم كل طالب قبل دخول اللجنة كمامه للوقاية وأن عدد الطلاب المتواجدين بكل لجنة 14 طالب وتمت مراعاة التباعد الإجتماعى بين الطلاب بمسافة كافية طبقا لتعليمات وزارة الصحة .

وأشار عبدالخالق أن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، شدد على ضرورة تضافر كافة الجهود مع وجود تنسيق تام بين جميع الجهات بالمحافظة من أجل تأمين أعمال الامتحانات بجميع اللجان، والحفاظ على صحة وسلامة وأمن الطلاب والعاملين باللجان أثناء انعقاد الامتحانات في ظل جائحة كورونا التي تتعرض لها البلاد .

و أكد على تفعيل بروتوكول التعاون مع مديرية أمن سوهاج، والمستشار العسكري للمحافظة لتأمين مقر مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة وتأمين مقار اللجان وخطوط سير سيارات توزيع الأسئلة يوميا والتأكيد على تواجد الحراسة الأمنية الليلية بمقار اللجان والمرور الليلي على كافة اللجان وتفعيل بروتوكول التعاون مع مديرية الصحة بسوهاج، اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مع ضرورة مرور مسئول من مديرية الصحة على جميع اللجان، قبل الامتحانات، بالتنسيق مع كل مدير إدارة تعليمية، للتأكد من اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية في كل لجنة حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين باللجان وتوفير مسؤول طبي بكل لجنة للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأوضح عبدالخالق أنه أصدر تعليماته المشددة لمديري الإدارات التعليمية بضرورة توفير كافة سبل الأمن والأمان والراحة لجميع الطلاب أثناء انعقاد اللجان سواء داخل اللجنة أو خارجها مشددا على اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والتأكد من عوامل الأمن والسلامة والاعدادات اللوجستية بكل اللجان من حيث صلاحية مرافق اللجان وسلامة الأبواب والشبابيك والمقاعد ودورات المياه وتوافر أدوات النظافة العامة باللجان والمقرات.

وأن الوزارة وفرت بوابات التعقيم لكل اللجان وكذلك الكمامات والقفازات الطبية وأكياس للأحذية لكل الطلاب والعاملين باللجان مشيرا إلى أن عملية تعقيم اللجان واستراحات الملاحظين ستكون يومية قبل وبعد الامتحان بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وفى نهاية تصريحاته طمأن عبد الخالق جميع الطلاب وأولياء الأمور، أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

 

 
 

 


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