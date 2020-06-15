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فيديو جديد لـ مقتل مواطن من أصول أفريقية برصاص الشرطة الأمريكية في أتلانتا

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:19 ص
فيديو جديد لـ مقتل مواطن من أصول أفريقية برصاص الشرطة الأمريكية في أتلانتا الشرطي والمواطن الأمريكي
كتب محمد سعودي

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نشرت فضائية "سكاي نيوز عربية"، فيديو جديد يوضح اللحظات الأخيرة لمقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية آخر يدعى رايشارد بروكس على يد الشرطة في مدينة أتلانتا".

وأظهرت لقطات الفيديو حوار بين رجال الشرطة والمواطن الأمريكي، حيث أشار رجل الأمن إلى أن رايشارد وقف بسيارته في منتصف الطريق وظل يوقظه من النوم، وبعد محاولات الشرطة لإيقاظ رايشارد بروكس خرج الأخير من سيارته وقام أعضاء الشرطة بالطلب منه بالمشي بخط مستقيم.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#BlackLivesMatter

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كما طلب أحد رجال الشرطة بالنفخ في جهاز قائلاً: "انفخ قدر المستطاع حتى أخبرك بالتوقف"، ثم سأله الشرطي عن مقدار ما شربه فرد رايشارد قائلاً: "لقد قمت بشرب القليل فقط.. فأجاب كأس ونصف"، واستمر الاستجواب لمدة دقيقة ونصف حتى تأكدوا بأنه غير كفؤ على القيادة.

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وبعد ذلك حاول رجال الشرطة تكبيل يديه من الخلف، إلا أن رايشارد بدأ يقاوم حتى يهرب منهما بعدما طالبهما بأن يتركاه ليذهب إلى منزله في بادئ الأمر، لكن الأمر تطور حتى أطلق الشرطي الرصاص عليه ومن ثم فارق الحياة.  

وفي وقت سابق، نشرت إدارة شرطة مدينة أتلانتا يوم الأحد لقطات من كاميرا شرطى توثق عملية اعتقال مواطن أمريكى من أصول أفريقية يدعى رايشارد بروكس، قتلته فيما بعد عقب مناوشة، وفقا لقناة روسيا اليوم.

كما تظهر لقطات من كاميرا مراقبة تابعة لمطعم وينديز فى مدينة أتلانتا، اللحظة التى طارد فيها رجال الشرطة ريشارد بروكس قبل إطلاق النار عليه وقتله.

وجاءت وفاته بنيران الشرطة بعد أكثر من أسبوعين من احتجاجات حاشدة مناهضة للعنصرية فى جميع أنحاء الولايات المتحدة عقب موت جورج فلويد على يد الشرطة بطريقة وحشية وعلى مرأى الجميع.

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واندلعت احتجاجات فى أتلانتا أمس السبت قرب موقع إطلاق الرصاص، وطالب أكثر من مئة شخص بتوجيه اتهامات جنائية للضباط.

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أتلانتا

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العنصرية في امريكا

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