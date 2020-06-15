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غدا.. مؤتمر صحفى لإعلان كافة الجوانب المتعلقة بعودة حركة الطيران

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:27 م
غدا.. مؤتمر صحفى لإعلان كافة الجوانب المتعلقة بعودة حركة الطيران الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى
كتب محمود عبد الغنى

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يعقد الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، غدا الثلاثاء، مؤتمراً صحفيا، لإعلان كافة الجوانب المتعلقة بقرار استئناف الطيران إلى المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو القادم، بعد فترة توقف دامت لنحو قرابة ثلاثة أشهر، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.
 
وأعلن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، أمس الأحد، في مؤتمر صحفي، حضره وزيرا السياحة والأثار ووزير الدولة للإعلام، استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو القادم، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة بالمطارات، وفقا لخطتها للتعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد.
 
وأشار وزير الطيران، إلى أنه تم فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، اعتبارًا من اليوم، بجميع مكاتب شركات الطيران.
 
وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
 
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

وزارة الطيران

عودة الطيران

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