عميد علوم القاهرة: إيمان القيادة السياسية بالعلم والعلماء دفعة قوية لتنفيذ استراتيجية الدولة

كتب محمد صبحى

استعرض الدكتور عبد الحميد وجدى المناوى، عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، تقريرا مقدما من المكتب الإعلامى للكلية، حول أبرز أنشطة وإنجازات الكلية خلال 6 سنوات على المستوى التعليمى والبحثى والمجتمعى والتميز المؤسسي، والذى أظهر تطورا ملحوظا فى كافة أنشطة الكلية بجميع قطاعتها المختلفة، مؤكدا أن إيمان القيادة السياسية بالعلم والعلماء يشكل دفعة قوية للاستمرار فى تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية، مشيرا إلى الدعم غير المسبوق من جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لتنفيذ جميع أنشطة وفعاليات الكلية والمنبثقة من استراتيجية الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الثالث وكذلك تعزيز دور الكلية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال المناوى فى بيان صادر عن كلية العلوم بجامعة القاهرة، إن الكلية استخدمت آليات تنفيذية واضحة لتحقيق التكامل بين أهداف مشاركتها فى مختلف المبادرات القومية لتحقيق الاستفادة القصوى من المشاركة وتعظيم مؤشرات أداء تلك المشاركة فى تنفيذ أنشطة جميع قطاعات الكلية.

فيما أشارت الدكتورة إيمان علاء الدين، المستشار الإعلامى للكلية، إلى أن الكلية حرصت على توجيه وتحفيز جميع منسوبيها للمشاركة الإيجابية فى نهضة هذا الوطن العظيم، وأكدت أن اطمئنان، جميع منسوبى الكلية وخاصة الشباب، لدعم القيادة السياسية لتمكين الشباب وتحفيزهم على العمل الجاد والإبداع والإبتكار فى كافة المجالات المختلفة وكذلك تنفيذ كافة المشروعات الإبداعية والمتميزة، أدى إلى نتائج مبهرة والوصول إلى تحقيق المؤشرات العالمية. كما لفتت المستشار الإعلامى للكلية، إلى أن الكلية عملت على تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، للتحول نحو جامعة ذكية، والذى نتج بدوره فى تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها مكافحة العنف والتطرف وتسخير المعرفة لخدمة القضايا القومية وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية

وفيما يتعلق بالأداء المؤسسى للكلية فقد ذكر المناوى، أن الكلية حصلت على منح شهادتين فى الأيزو وتجديد الثالثة وهم أيزو ISO لأنظمة الإدارة والجودة شهادة اعتماد المواصفة القياسية الدولية الخاصة بنظام إدارة البيئة (14001 : 2015 ISO) وشهادة اعتماد المواصفة القياسية الدولية الخاصة بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية (45001 : 2018 ISO)، وكذلك تجديد شهادة (9001 : 2015 ISO) فى مجال إدارة الجودة الإدارية للخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية المقدمة من الكلية، حيث تم تجديد الشهادات وفقًا لتوصية لجنة المراجعة الدولية التى أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالكلية هذا الأسبوع.

وأشار المناوى إلى أن كلية العلوم فازت ضمن أفضل 10 كليات على مستوى الجمهورية فى جائزة مصر للتميز الحكومى فئة المؤسسة المتميزة "الكليات"، حيث تحرص الكلية أن تسير بخطى ثابتة فى تنفيذ استراتيجية الجامعة للتحول نحو جامعة من الجيل الثالث.

وفى مجال رفع الوعى البيئى والخدمة المجتمعية، ذكر المناوى أن الكلية حريصة على تمكين الشباب والمرأة بالكلية كما تحرص على ضرورة المشاركة المجتمعية وتسخير المعرفة لحل مشاكل المجتمع والذى يعد أحد آليات تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠. وأضاف المناوى أنه فى ضوء اهتمام جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت باستراتيجية الدولة المصرية، والمشاركة فى تنفيذ وتدشين مبادرات مختلفة خاصة بنشر المفاهيم البيئية كانت أبرزها مبادرة احمى بيئتك والمشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما ذكر المناوى أنه تم المشاركة، من خلال منسوبى الكلية، فى تنفيذ المبادرة القومية "اتحضر للاخضر" لنشر الوعى البيئى والتى تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

فيما ذكر المناوى أن الكلية حريصة على استقبال الزيارات المدرسية (لطلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية) وذلك للتعريف بأبرز تخصصات الكلية وإجراء بعض التجارب المعملية وزيارة متاحف ومعشبة الكلية بالإضافة إلى استضافة برنامج جامعة الطفل بجامعة القاهرة النسخة الخامسة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وأِشار المناوى إلى رعاية الكلية لعدد من المبادرات الطلابية فى مجال البيئة لتشجيعهم على العمل المجتمعى والبيئى ومنها مشروع تخرج لطلاب المستوى الرابع لبرنامج البيوتكنولوجى يهدف إلى إعادة تدوير المخلفات العضوية الى بدائل اعلاف عن طريق تكنولوجيا حيويه صديقه للبيئه، حيث يعتبر من أول مشروع تخرج يتم تنفيذه على أرض الواقع من خلال التعاون مع حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية للمساهمة فى دعم المشروع الدعم المادى والتقنى والريادى وكذلك 2030 المسابقة الدولية igem وفوزهم بالميدالية البرونزية من خلال مشروع تحلية مياه البحار عن طريق استخدام تكنولوجيا حيويه صديقه للبيئه وكذلك المشاركة فى تنفيذ مبادرة لرفع المخلفات من النيل والتوعية بضرورة تقليل استخدام الأكياس البلاستيك، بالإضافة إلى الاحتفال باليوم الوطنى للبيئه واليوم العالمى للنظافة واليوم العالمى للبيئة والاحتفال بعدد من الأحداث المحلية والدولية.

بالإضافة إلى مشاركة وفد من الكلية فى تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى والذى شرفت مصر باستضافته تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حيث أقيم بشرم الشيخ، وكذلك حضور بعض منسوبى الكلية لمؤتمر شباب العالم.

كما أشار المناوى إلى أنه تم افتتاح نادى ريادة الأعمال الذى فازت الكلية بالمشروع المقدم من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا حيث يعتبر فكر ريادة الأعمال هو أحد أهداف جامعة القاهرة للتحول نحو جامعة ذكية من الجيل الثالث من خلال ربط العلم والمعرفة باحتياجات المجتمع وتسخير المعرفة لحل مشاكل المجتمع وتخريج جيل واعى من رواد الأعمال .

كما ذكر المناوى أن الكلية عملت على مراجعة بعض المواصفات القياسية المصرية الصادرة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى شأن طلب الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مقترحات كلية العلوم لدراسة وإبداء الملاحظات الخاصة بالمواصفات القياسية المصرية فى مختلف المجالات، وأضاف المناوى أن الكلية تقوم بتقديم عروض للقيام بالأعمال الاستشارية فى مختلف تخصصتها العلمية وأبرزها القياسات الجيوفزيائية لبعض الجهات الحكومية والخاصة.

وأكد المناوى أن الكلية تعمل على التخلص من النفايات البيولوجية والكيمائية بمعامل الكلية بالطرق الآمنة بيئيا عن طريق التعاقد مع شركة متخصصة فى هذا المجال.

وفى مجال الدراسات العليا والبحوث، ذكر المناوى أنه يوجد العديد من البرامج الممولة للمشروعات البحثية والابتكارية من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والتى تهدف إلى تشجيع الباحثين نحو الإبداع والابتكار، وتوفير البيئة المناسبة والدعم المادى والفنى واللوجستى للأفكار التكنولوجية المتميزة حتى الوصول بها إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية وإحداث نقلة متسارعة فى سوق العمل ونشر ثقافة ريادة الأعمال بما يمكن أن يؤدى لمردود اقتصادى سريع على المجتمع المصرى وخلق فرص عمل جديدةتحقيقا لهدف الاقتصاد المعرفي.

وصرح المناوى أن الكلية حصدت الكلية ما يقرب من 40 مشروعا كان آخرهم فوز فريق من كلية العلوم بتمويل مشروع تشخيص العدوى بفيروس كورونا 2 باستخدام بيبديدات من بروتين الرأس من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا من خلال برنامج "طبق فكرتك" والذى يهدف إلى التركيز على استقطاب الكفاءات والقدرات الموهوبة وتوفير البيئة المناسبة لها للوصول إلى تطبيق هذه الأفكار وتحويلها إلى منتج صناعى من خلال تشجيع المبتكرين بمصر على الابتكار والإبداع وتقديم الدعم لهم للارتقاء بمشاريعهم ليصبحوا رواد أعمال لتقوم مشاريعهم بالمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر. كما تم تمويل ما يقرب من 7 مشروعات لمعامل بقسم الفيزياء والرياضيات باجمالى تكلفة 2 مليون جنيه بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية والتكنولوجية لبعض المعامل البحثية داخل الكلية من خلال مبادرة SCIENCE-UP والممولة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

وفى مجال التعليم والطلاب، ذكر المناوى أن الكلية تتبنى استراتيجية موثقة ومعلنة للتعليم والتعلم وقد شارك فى إعداده كافة الأطراف المعنية داخل الكلية وتم مناقشتها فى مجالس الاقسام لضمان تحقيق أهداف البرامج التعليمية ورسالة الكلية.

وأضاف المناوى أن الاستراتيجية تتضمن أنماطًا غير تقليدية للتعليم والتعلم، وتختلف أساليب التعلم وفقا لطبيعة البرنامج ومخرجات التعلم المستهدفة منه، وتشمل هذة الأنماط التدريب الميدانى والتعليم الالكترونى وحلقات النقاش والرحلات العلمية والزيارات الميدانية بحيث تضمن تحقيق النتائج المستهدفة التى يصعب تحقيقها بطرق التعليم- التقليدية، كما تحرص الكلية على دعم التعلم الذاتى لدى الطلاب وذلك من خلال المجالات المتنوعة التى توفرها المقررات الدراسية.

كما ذكر المناوى أن الكلية استثمرت امكانتها المادية والبشرية للتحول نحو التعليم الإلكترونى حيث أشار إلى أن الكلية بها وحدة التعليم الإليكترونى ووحدة تكنولوجيا المعلومات والتى يتم العمل معا من خلال خطة واضحة لتنفيذ استراتيجية الكلية والجامعة لتطبيق التعليم الاليكترونى بما لا يؤثر على جودة العملية التعليمية، حيث أعدت الكلية خطة تنفيذية واضحة ومحددة المسئوليات بالتعاون مع جميع الوحدات ذات الصلة، وحدة إدارة الأزمات والكوارث ووحدة التدريب بالكلية، وبالتنسيق الكامل مع جامعة القاهرة، لتفعيل نظام التعلم عن بعد وكذلك تفعيل الأنشطة الطلابية المختلفة عن بعد، بما يضمن جودة العملية التعليمية.

كما عقدت الكلية عدة ورش عمل، قبل ذلك، لتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب على كيفية تفعيل واستخدام المقررات الإليكترونية كما أن الكلية بها العديد من المقررات الدراسية الإليكترونية بمختلف أقسام الكلية كالرياضيات وعلم الحشرات، كما عقدت الكلية عدة ورش عمل لرفع وعى منسوبى الكلية للاستفادة من حقائب المعلومات والمراجع الموجودة ببنك المعرفة المصرى.