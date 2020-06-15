عميدة دراسات إسلامية بنات الأزهر: مستعدون لاختبارات الفرق النهائية إلكترونيا

كتب ـ لؤى على

كشفت الدكتورة شفيقة الشهاوى، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية شعبة الشريعة والقانون بنات القاهرة، أن الكلية أنهت استعداداتها لامتحانات الفرق النهائية، حيث إن الكلية استعدت لسيناريو عقد الامتحان الإلكترونيا وسيتم عرض الأمر على مجلس الجامعة الذى سيعقد يوم 24 يونيو الجارى لتحديد موعد عقد الامتحانات.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه وصلها طلب من الطالبات بتقديم مشروع بحثى على غرار طلاب فرق النقل، أو عقد اختبار إلكترونى إن كان فى مقدرة الكلية، أو تقيمهم من خلال معدل متوسط الثلاث سنوات ونصف للفرقة الرابعة أو الأربعة والنصف للفرقة الخامسة من السنوات الماضية.

وأكدت العميدة أن الكلية مستعدة لإقامة الامتحان إلكترونيا وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة، مشيرة إلى أن الفرق النهائية بكافة الشعب بها ما يقرب من 4500 طالبة، موضحة أنه تم الانتهاء من تجهيز مقار لجان الامتحانات وتنفيذ الشروط الوقائية والتباعد داخل اللجان بناء على تعليمات الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى.

وتابعت: أن مجلس الجامعة سينعقد يوم 24 يونيو وذلك بعد انعقاد المجلس الأعلى للجامعات لانتظار ما سيسفر عنه المجلس من قرارات وبحث استعدادات الكليات، وسيتم اتخاذ قرار موعد بدء الامتحانات، مشيرة إلى أن مصلحة الطالبات على رأس أولوياتها ، وان الجامعة لن تبخل فى تنفيذ ما يصب فى مصلحة ابنائها الطلاب تحت قيادة الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس الجامعة.

وكانت قد قررت جامعة الأزهر إجراء امتحانات الدراسات العليا بقطاعات الجامعة المختلفة لتبدأ فى 8 أغسطس القادم 2020 ما لم يجد جديد، وذلك فى اجتماع برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، وبحضور نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة.