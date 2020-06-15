اليوم السابع
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صور.. فض أربعة سوق بقري مركز بلبيس لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:39 م
صور.. فض أربعة سوق بقري مركز بلبيس لمواجهة فيروس كورونا فض الأسواق بمركز بلبيس
الشرقية -فتحية الديب

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فضت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بلبيس، برئاسة اللواء سامي علام، رئيس مجلس مدينة بلبيس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أربعة أسواق أسبوعية بقرى ميت ربيعة وغيتة وميت حبيب والزاومل ، وتم تفريق الباعة الجائلين والمواطنين، خوفا من عدوى إنتقال فيروس كورونا المستجد.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد علي رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(5770 )لسنة 2020 بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد علي  ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي  للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزي مستشفى السعديين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي،  ومستشفى الصوفية المركزي.

فض الأسواق بمركز بلبيس (1)
فض الأسواق بمركز بلبيس (1)

 

فض الأسواق بمركز بلبيس (2)
فض الأسواق بمركز بلبيس (2)

 

فض الأسواق بمركز بلبيس (3)
فض الأسواق بمركز بلبيس (3)

 

فض الأسواق بمركز بلبيس (4)
فض الأسواق بمركز بلبيس (4)

 

فض الأسواق بمركز بلبيس (5)
فض الأسواق بمركز بلبيس (5)

 

فض الأسواق بمركز بلبيس (6)
فض الأسواق بمركز بلبيس (6)

 

فض الأسواق بمركز بلبيس (7)
فض الأسواق بمركز بلبيس (7)

 

فض الأسواق بمركز بلبيس (8)
فض الأسواق بمركز بلبيس (8)

 


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