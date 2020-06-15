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صور.. رش وتطهير شوارع ومراكز خدمية للوقاية من فيروس كورونا بالمنيا

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:33 ص
صور.. رش وتطهير شوارع ومراكز خدمية للوقاية من فيروس كورونا بالمنيا جانب من التطهير
المنيا – حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بالاستمرار في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، والتي يتم من خلالها تنفيذ أعمال الرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والاستمرار في أعمال المتابعة المستمرة للحالة العامة بالمراكز والقرى التابعة لها.

أكد المحافظ فى بيان له اليوم الاثنين، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة وخاصة خلال الفترة الراهنة للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوه، أعمال الرش والتطهير للمباني التعليمية ومتابعة أعمال صرف المعاشات ورفع المخلفات الصلبة بقرية بني عامر،  كما تم إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بقرية الصفانية.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز بني مزار الحالة العامة بالشوارع وتم فض أحد الأسواق بقرية بني على، و إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بقرية بني صامت، بالإضافة لأعمال رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة باستخدام معدات الوحدة المحلية بقري بني صامت والحسينية وبني علي وبالأحياء الداخلية للمركز، كما تم تنفيذ اعمال الرش والتطهير بقرية شلقام.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال الرش والتطهير للمصالح الحكومية والقطاعات الخدمية، ومكاتب البريد ووحدة التموين بقرية بني خالد، كما تم إجراء أعمال الدهانات والتجميل بمدخل قرية طحا، بالإضافة لأعمال النظافة العامة ورفع المخلفات الصلبة بقرية منقطين

كما تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال الإحلال والتجديد لأعمدة الإنارة بطريق مصر أسوان الزراعي وبقريتي صفط الخمار ونزلة حسين، وتنفيذ أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بقرية دمشير.

 

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أخبار مصرية

محافظه المنيا

رش وتطهير

تعقيم

كورونا

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