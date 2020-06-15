صور.. رش وتطهير شوارع ومراكز خدمية للوقاية من فيروس كورونا بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بالاستمرار في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، والتي يتم من خلالها تنفيذ أعمال الرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والاستمرار في أعمال المتابعة المستمرة للحالة العامة بالمراكز والقرى التابعة لها.
أكد المحافظ فى بيان له اليوم الاثنين، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة وخاصة خلال الفترة الراهنة للخروج بالوطن من هذه الأزمة.
من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوه، أعمال الرش والتطهير للمباني التعليمية ومتابعة أعمال صرف المعاشات ورفع المخلفات الصلبة بقرية بني عامر، كما تم إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بقرية الصفانية.
كما تابعت الوحدة المحلية لمركز بني مزار الحالة العامة بالشوارع وتم فض أحد الأسواق بقرية بني على، و إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بقرية بني صامت، بالإضافة لأعمال رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة باستخدام معدات الوحدة المحلية بقري بني صامت والحسينية وبني علي وبالأحياء الداخلية للمركز، كما تم تنفيذ اعمال الرش والتطهير بقرية شلقام.
وواصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال الرش والتطهير للمصالح الحكومية والقطاعات الخدمية، ومكاتب البريد ووحدة التموين بقرية بني خالد، كما تم إجراء أعمال الدهانات والتجميل بمدخل قرية طحا، بالإضافة لأعمال النظافة العامة ورفع المخلفات الصلبة بقرية منقطين
كما تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال الإحلال والتجديد لأعمدة الإنارة بطريق مصر أسوان الزراعي وبقريتي صفط الخمار ونزلة حسين، وتنفيذ أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بقرية دمشير.
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