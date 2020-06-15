اليوم السابع
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صور.. حملات نظافة وتطهير بقرى منقباد والعتامنة وفزارة بأسيوط

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:45 م
صور.. حملات نظافة وتطهير بقرى منقباد والعتامنة وفزارة بأسيوط جانب من الحملات
أسيوط ضحا صالح

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط تنفيذ حملات رش وتطهير ونظافة بعدد من شوارع وميادين بالمراكز والأحياء بمشاركة معدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومعدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ حملات برئاسة المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة لرش وتطهير لعدد من المنشآت والمرافق وبعض شوارع وميادين ونظافة ورفع القمامة وإزالة الأتربة من أماكن التجمعات وصناديق القمامة بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط ، وقرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط ، وقرية فزارة التابعة لمركز القوصية وبمشاركة رؤساء تلك المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية والقروية بها موضحاً أن تلك الحملات بخلاف ما يتم من أعمال يومياً وبصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية بكافة ربوع المحافظة مؤكداً على مواصلة شن مثل تلك الحملات بالمراكز والقرى خلال ساعات الحظر خاصة على المنشأت الحكومية وغير الحكومية والمديريات والإدارات الخدمية التي تشهد تردد مكثف للمواطنين للحصول على الخدمات المختلفة.

وناشد محافظ أسيوط ؛ المواطنين بمنع التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بشأن تجنب نشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظاً على حياتهم واتباع سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس مشيراَ إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه بالاضافة الى ارقام وزارة الصحة والسكان (105)  و(15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

 

حملات مكثفة لرش وتطهير ونظافة بقرى منقباد والعتامنة وفزارة برئاسة السكرتير المساعد (1)
 

 

حملات مكثفة لرش وتطهير ونظافة بقرى منقباد والعتامنة وفزارة برئاسة السكرتير المساعد (2)
 

 

 

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كورونا

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