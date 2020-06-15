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صور.. جداريات فى تورونتو تدعم الحركة المناهضة للعنصرية

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:30 ص
صور.. جداريات فى تورونتو تدعم الحركة المناهضة للعنصرية جداريات فى تورونتو ضد العنصرية
كتب وكالات

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نفذ 40 فناناً جداريات فى «جرافيتى آلي»، وهو زقاق فى وسط مدينة تورونتو يشتهر برسومه الجدارية المتعددة الألوان، رسوماً وصوراً تكرّم الحركة المناهضة للعنصرية "بلاك لايفز ماتر".

 

وبحسب صحيفة الرؤية الإماراتية، تتناقض هذه اللوحات الجدارية التى نفذت حديثاً بمستويات مختلفة من الأسود والرمادى مع الألوان الزاهية للّوحات الأخرى الموجودة فى هذا الزقاق السياحى الشهير الذى يقع فى جنوب أكبر مدينة فى كندا.

 

وتمثل الرسوم شخصيات بارزة من المجتمع الأسود مثل مالكوم إكس ومارتن لوثر كينغ وضحايا وحشية الشرطة وعنفها، ومن بين هؤلاء جورج فلويد الأمريكى من أصل أفريقى تسببت وفاته الشهر الماضى على أيدى شرطة مينيابوليس بموجة غير مسبوقة من التظاهرات فى الولايات المتحدة وحول العالم.

 

وتصور لوحة جورج فلويد هذا الأخير مع شريط لاصق على فمه مكتوب عليه «لا أستطيع التنفس»، فى إشارة إلى الكلمات الأخيرة التى قالها عندما كان يضع شرطى ركبته على عنقه بعد إلقاء القبض عليه، ويجيب كتابياً على الجدران الفنان الذى أنجز هذا الرسم "لكننا نستطيع سماعك."

 

وهذا المشروع الذى نفذ خلال نهاية الأسبوع الماضى هو «تظاهرة سلمية» تهدف إلى «رفع مستوى الوعي» و«إظهار دعم» الفنانين للحركة المناهضة للعنصرية، كما أوضح مويسيس فرانك الذى ساهم فى جمع فنانى الشوارع لتنفيذ هذه المبادرة.

 

وقال هذا الفنان الذى يبلغ من العمر 25 عاماً «يمكن استخدام الفن كأداة للتحدث عن الظلم بطريقة جميلة وقوية للاحتجاج» مضيفاً "أصبح الناس يدركون أن العنصرية مشكلة لم يعد بإمكاننا التظاهر بتجاهلها".

 

وتصور إحدى الجداريات نمراً أسود بعينين برتقاليتين، وهى تحية للناشطين فى حركة «بلاك بانثر». وتظهر لوحة أخرى قبضة مرفوعة يمكن قراءة عبارة «نحن نواصل النضال من أجل حياة السود» فوقها.

 

واختار فرانك أن يرسم وجه زيانا أوليفانت، الفتاة الأمريكية التى ألقت خطاباً مؤثراً عام 2016 فى مدينة شارلوت بالولايات المتحدة بعد وفاة رجل أسود برصاص شرطي.

جداريات في تورونتو ضد العنصرية (1)
جداريات في تورونتو ضد العنصرية 

 

جداريات في تورونتو ضد العنصرية (2)
جداريات في تورونتو ضد العنصرية 

 

جداريات في تورونتو ضد العنصرية (3)
جداريات في تورونتو ضد العنصرية

 

جداريات في تورونتو ضد العنصرية (4)
جداريات في تورونتو ضد العنصرية

 

جداريات في تورونتو ضد العنصرية (5)
جداريات في تورونتو ضد العنصرية (5)

 

جداريات في تورونتو ضد العنصرية (6)
جداريات في تورونتو ضد العنصرية 

 

جداريات في تورونتو ضد العنصرية (7)
جداريات في تورونتو ضد العنصرية

 

جداريات في تورونتو ضد العنصرية (8)
جداريات في تورونتو ضد العنصرية 

 

جداريات في تورونتو ضد العنصرية (9)
جداريات في تورونتو ضد العنصرية 

 

جداريات في تورونتو ضد العنصرية (10)
جداريات في تورونتو ضد العنصرية 

 

جداريات في تورونتو ضد العنصرية (11)
جداريات في تورونتو ضد العنصرية 

 

جداريات في تورونتو ضد العنصرية (12)
جداريات في تورونتو ضد العنصرية 

 

جداريات في تورونتو ضد العنصرية (13)
جداريات في تورونتو ضد العنصرية 
 
جداريات في تورونتو ضد العنصرية (14)
جداريات في تورونتو ضد العنصرية 
جداريات في تورونتو ضد العنصرية (15)
جداريات في تورونتو ضد العنصرية 

 


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