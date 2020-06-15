صور.. تعرف على المشروعات الجديدة فى مدينة طور سيناء قبل افتتاحها فى 30 يونيو

جنوب سيناء- فايزة مرسال

تابع اللواء مجدى محمد وصيف سكرتير مساعد محافظة جنوب سيناء المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة طور سيناء والمقرر تسليمها فى 30 يونيو الجارى ومنتصف يوليو المقبل وهى كورنيش الطور وممشى أهل مصر وملعب خماسى نادى الشرطة وفى ظل الإجراءات الاحترازية المشددة رافقه أحمد عبدالعظيم رئيس مدينة طور سيناء.

تفقد اللواء محمد وصيف أعمال كورنيش الطور الجديد وأعمال دهان وتجميل الأرصفة والبلدورات بشوارع المدينة يأتى ذلك ضمن أعمال النظافة والتجميل الدورية التى تتم بالشوارع للارتقاء الدائم بالمستوى الحضارى والجمالى للمدينة.

وذلك فى إطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء بعدم توقف عجلة الإنتاج واستمرار العمل فى المشروعات بمختلف أنواعها تابعت المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة طور سيناء عاصمة المحافظة والمقرر تسليمها فى 30 يونيو و منتصف يوليو المقبل.

كما التقى الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة اليوم الدكتور محمد وائل نقيب الأطباء بجنوب سيناء والوفد المرافق له بمقر ديوان المديرية لبحث أوضاع الأطباء والأطقم الطبية فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد ، وتقديم النقابة 500 واقى للوجه face shield ليتم توزيعها على الأطقم الطبية بكافة مدن المحافظة .

من جانبه أوضح الدكتور محمد وائل نقيب أطباء جنوب سيناء بأن هذه الواقيات تقدم من منطلق حرص النقابة فى المشاركة ودعم الأطباء البشرين بالمستشفيات وديوان المديرية وجميع إدارات ووحدات الرعاية الأساسية والصيادلة والتمريض وكافة الأطقم الطبية أبطال جيش مصر الأبيض خط الدفاع الأول فى الحرب ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، لإتخاذ أقصى إجراءات الحماية لمكافحة العدوى حرصا على سلامة الأطقم الطبية .

من جهته أثنى الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة على هذه الزيارة مقدما الشكر والتحية والتقدير للدكتور محمد وائل عبدالرحمن نقيب أطباء جنوب سيناء على هذا الدعم العينى والمعنوى للأطقم الطبية العاملين بصحة جنوب سيناء.