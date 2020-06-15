اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أهالى صان الحجر يطالبون بفض الأسواق وإلزام السائقين بالكمامة

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:13 م
صور.. أهالى صان الحجر يطالبون بفض الأسواق وإلزام السائقين بالكمامة أسواق مقامة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب أهالى مركز ومدينة صان الحجر محافظة الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بفض السوق الذى يعمل بكامل طاقته بجوار كوبرى الموردة، وقال محمد عبد الواحد من أهالى صان الحجر إن الأجهزة التنفيذية بالمركز تركت الأسواق تقام بالمخالفة للقانون وقرار رئيس مجلس الوزراء، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد، وأضاف أن اليوم الاثنين لم يتم فض السوق المقام بجوار كوبرى الموردة.

وقال محمد عزت من أهالى صان الحجر إن  جميع السائقين والركاب بموقف الميكروباص بدون كمامات، وكذلك تزاحم الأهالى فى الأسواق يعد من الكوارث.

وطالب الجميع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة مركز صان الحجر وتشكيل لجان متابعة بشكل يومى رحمة بأهالى المركز.

وفى السياق نفسه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محمود المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح بفتح تحقيق عاجل فى واقعة قيام عدد من الشباب بإشعال النار خلال حفل زفاف أقيم بقرية شلشلمون مؤخرا بالمخالفة لإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف محافظ الشرقية، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن الفيديو المتداول للواقعة يكشف عن كم كبير من اللامبالاة التى تسيطر على طريقة تفكير البعض فى الوقت الذى تسخر فيه الدولة كل إمكانياتها لمواجهة هذا الوباء.

وتداول مواطنون أمس فيديو يظهر قيام عدد من الشباب بإشعال النار خلال حفل زفاف بقرية شلشلمون بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك قبل أن يعلو الصراخ عقب امتداد النيران لأحد الأشخاص المتواجدين فى المكان والذى سارع إلى الفرار فى محاولة لإنقاذ نفسه بينما سادت المكان حالة من الهرج والمرج.

ااسوق يعمل
 
السوق منصوب
 
السوق

محافظة الشرقيه

اخبار مصر

مركز كفر صقر

محطه السكه الحديد

فض الاسواق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 فى السعودية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 فى السعودية

وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون بعد قليل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون بعد قليل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

"اليوفا" يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28 بصوره يحمل كأس أوروبا

"اليوفا" يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28 بصوره يحمل كأس أوروبا

الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

وزير الخارجية: التعنت الإثيوبى بمفاوضات سد النهضة سيضطرنا لاتخاذ خيارات أخرى

وزير الخارجية: التعنت الإثيوبى بمفاوضات سد النهضة سيضطرنا لاتخاذ خيارات أخرى

شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة