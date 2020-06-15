صور.. أهالى صان الحجر يطالبون بفض الأسواق وإلزام السائقين بالكمامة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

طالب أهالى مركز ومدينة صان الحجر محافظة الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بفض السوق الذى يعمل بكامل طاقته بجوار كوبرى الموردة، وقال محمد عبد الواحد من أهالى صان الحجر إن الأجهزة التنفيذية بالمركز تركت الأسواق تقام بالمخالفة للقانون وقرار رئيس مجلس الوزراء، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد، وأضاف أن اليوم الاثنين لم يتم فض السوق المقام بجوار كوبرى الموردة.

وقال محمد عزت من أهالى صان الحجر إن جميع السائقين والركاب بموقف الميكروباص بدون كمامات، وكذلك تزاحم الأهالى فى الأسواق يعد من الكوارث.

وطالب الجميع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة مركز صان الحجر وتشكيل لجان متابعة بشكل يومى رحمة بأهالى المركز.

وفى السياق نفسه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محمود المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح بفتح تحقيق عاجل فى واقعة قيام عدد من الشباب بإشعال النار خلال حفل زفاف أقيم بقرية شلشلمون مؤخرا بالمخالفة لإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف محافظ الشرقية، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن الفيديو المتداول للواقعة يكشف عن كم كبير من اللامبالاة التى تسيطر على طريقة تفكير البعض فى الوقت الذى تسخر فيه الدولة كل إمكانياتها لمواجهة هذا الوباء.

وتداول مواطنون أمس فيديو يظهر قيام عدد من الشباب بإشعال النار خلال حفل زفاف بقرية شلشلمون بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك قبل أن يعلو الصراخ عقب امتداد النيران لأحد الأشخاص المتواجدين فى المكان والذى سارع إلى الفرار فى محاولة لإنقاذ نفسه بينما سادت المكان حالة من الهرج والمرج.