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صحة شمال سيناء: ظهور ثانى حالة إصابة بكورونا بالشيخ زويد

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:41 م
صحة شمال سيناء: ظهور ثانى حالة إصابة بكورونا بالشيخ زويد صحة شمال سيناء - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية التابعة لمديرية شئون الصحة بشمال سيناء، ظهور ثانى حالة إصابة بكورونا بنطاق مدينة الشيخ زويد.

وأعلن الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد بأنه تم تسجيل ثاني حالة إيجابي كورونا بالشيخ زويد وهو الآن قيد العزل المنزلى.

وطالب الأهالي أخذ الحيطة والحذر واتباع قواعد التباعد الاجتماعي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة والالتزام باستخدام أساليب الوقاية ومكافحة العدوى كارتداء الكمامات واستخدام المواد المطهرة وغسل اليدين بالصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

أعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء، جاهزية مستشفى الشيخ زويد المركزى لاستقبال مرضى كورونا، وأوضحت فى بيان لها اليوم، أنه بناء علي تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لمديري الإدارات الصحية بالمرور والمتابعة لأقسام العزل في المستشفيات ومدى جاهزيتها لإستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، قام الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد يرافقه الدكتور أحمد عبد الوهاب مدير مستشفى الشيخ زويد بالمرور على أقسام المستشفى المختلفة.

وتابع البيان، أنه تبين جاهزيتها للعمل على أكمل وجه وعلى أتم الاستعداد لاستقبال الحالات المصابة أو الاشتباه بفيروس كورونا المستجد

وجاء فى البيان، أنه تم تجهيز غرف العزل وحجز الحالات والعناية المركزة، وتوفر الأكسجين وأدوية الطوارئ بقسم الاستقبال والطوارئ، وغرف العزل، والأقسام الداخلية، والاستعداد التام لأقسام الأشعة والمعامل والكلى الصناعي وغرفة العمليات، كما تم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة بصيدلية المستشفى، ومتوفر أيضا أكياس الدم في قسم بنك الدم.

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شمال سيناء

الشيخ زويد

صحة شمال سيناء

كورونا

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