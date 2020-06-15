كتب محمد عبد العظيم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مجموعة من مقاتلاتها من طراز "سو-27" اعترضت قاذفات أمريكية وطائرات استطلاع للناتو فوق المياه الدولية لبحر البلطيق، وذلك وفق خبر عاجل لروسيا اليوم.

وكانت شركة "ألماز-انتي" ووزارة الدفاع الروسية قد وقعا، عقودًا لتوريد ثلاثة أفواج من منظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس-400" وأربع مجموعات من أنظمة الدفاع الجوى "إس-350"، وأفاد المكتب الصحفي لشركة "ألماز-انتي"، في بيان نقلته وكالة " سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، بأن شركة "ألماز-أنتي" ووزارة الدفاع الروسية وقعتا على عقود لتزويد الجيش الروسي بثلاثة أفواج من منظومة الصواريخ المضادة للطائرات " إس-400" (تريومف) وأربع مجموعات من أنظمة الدفاع الجوي "إس- 350" ( فيتياز)، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم جميع المعدات إلى القوات المسلحة الروسية في موعد لا يتجاوز العام 2023.