أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مجموعة من مقاتلاتها من طراز "سو-27" اعترضت قاذفات أمريكية وطائرات استطلاع للناتو فوق المياه الدولية لبحر البلطيق، وذلك وفق خبر عاجل لروسيا اليوم.
وكانت شركة "ألماز-انتي" ووزارة الدفاع الروسية قد وقعا، عقودًا لتوريد ثلاثة أفواج من منظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس-400" وأربع مجموعات من أنظمة الدفاع الجوى "إس-350"، وأفاد المكتب الصحفي لشركة "ألماز-انتي"، في بيان نقلته وكالة " سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، بأن شركة "ألماز-أنتي" ووزارة الدفاع الروسية وقعتا على عقود لتزويد الجيش الروسي بثلاثة أفواج من منظومة الصواريخ المضادة للطائرات " إس-400" (تريومف) وأربع مجموعات من أنظمة الدفاع الجوي "إس- 350" ( فيتياز)، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم جميع المعدات إلى القوات المسلحة الروسية في موعد لا يتجاوز العام 2023.
يذكر أن منظومة صواريخ الدفاع الجوي متوسطة المدى من طراز "إس-350 "فيتياز" هي عبارة عن قاذف صواريخ ذاتي الحركة يعمل بالتعاون مع محطة رادار ذات مجال بحث شامل مع فحص إلكتروني للفضاء ومركز قيادة على قاعدة عربة خاصة من طراز "بي.أي.إز".
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