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رضيع سعودى.. أصغر مخالط لحالات كورونا يغادر الحجر الصحى

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:00 م
رضيع سعودى.. أصغر مخالط لحالات كورونا يغادر الحجر الصحى تركى العنزى أصغر مخالط لحالات "كورونا" بالسعودية يغادر الحجر الصحى
إيمان حنا

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غادر الطفل السعودي تركي فيصل العنزى البالغ من العمر 6 أشهر الحجر الصحي في مدينة عرعر، بعد تعافي والديه من مرض كورونا المستجد.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن والدا الطفل أصيبا بالوباء، وثبتت إيجابية حالتهما، وتم حجزهما مع الخادمة والطفل الذي ظهرت نتيجة فحصه سلبية، وقدمت لهم العناية الصحية اللازمة في الحجر الصحي بأحد الفنادق، حتى قرر الأطباء خروج الأب وزوجته وبرفقتهما الطفل بعد أن تماثلوا للشفاء.

وعبر فيصل العنزي عن شكره وتقديره لأبطال الصحة لما وجده من اهتمام بحالتهم جميعا.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد شهدت، أمس الأحد، تسجيل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في يوم واحد منذ ظهورها بعد تسجيل 4233 حالة منها 1735 حالة في الرياض، وكشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن عدد الحالات المسجلة المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) بلغت 127541 حالة منها 41849 حالة نشطة جميعها بصحة جيدة باستثناء 1855 حالة في العناية الحرجة، مشيرا إلى وصول عدد حالات التعافي إلى 84720 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 972 حالة. وفق صحيفة الرياض السعودية.

وأوضح الدكتور محمد العبد. العبد العالي أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت حتى يوم أمس بلغت 1106398 فحصا مخبريا.

وأكد أن الحالات الحرجة تواصل الارتفاع في المملكة، مشيرا إلى أن 90 % منها يتركز في أربع مناطق تشمل الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية بالإضافة لمحافظة جدة، لافتا إلى أن معدل نمو الإصابات في المملكة عاد للارتفاع بعد أن انخفض عن 1 في شهر مايو بسبب المخالطة الاجتماعية.


السعودية

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مصابو كورونا فى السعودية

الحجر الصحى

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