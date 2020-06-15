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رجال دين ونواب بالبحرين يطالبون بتعليق موسم الحج بسبب فيروس كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:56 م
رجال دين ونواب بالبحرين يطالبون بتعليق موسم الحج بسبب فيروس كورونا الحج- أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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دعا عددا من رجال الدين ونواب بممكلة البحرين بتعليق حج هذا العام، بحسب صحيفة أخبار الخليج،حيث قالت أنهم يرون صعوبة إقامة مناسك الحج هذا العام في ظل تفشي فيروس كورونا في مختلف دول العالم، وعدم ظهور مصل أو علاج له، بالإضافة إلى غلق معظم مطارات العالم وتعليق حركة الطيران بحسب صحيفة أخبار الخليج البحرينية.

 

وأكدوا أن صحة الإنسان والحفاظ عليه هو الأولى في الوقت الحالي، فيما ذهبت آراء إلى إمكانية الاكتفاء بأعداد قليلة جدا من المملكة العربية السعودية لأداء الحج، ومن ثم يمكن الحفاظ عليهم وإجراء الاحتياطات اللازمة لحمايتهم، أو أن تكون هناك وفود من عدة أفراد من كل دولة ترغب في ذلك عبر التنسيق مع المملكة العربية السعودية إذا سنحت الظروف بأداء المناسك في أضيق الحدود.

 

ووفقا للصحيفة، قالوا إنه في ضوء ارتفاع نسب الإصابة عالميا فإن ذهاب المسلمين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج قد ينقل العدوى إلى الأراضي المقدسة وأيضا قد تنتقل العدوى إلى الحجيج، ومن ثم يعودون إلى دولهم مصابين الفيروس، مضيفين أن من واجب الحكومات المحافظة على أرواح الناس سواء بإيقاف الحج أو منع إرسال الحجاج، وأن هذا الأمر يوافق مقاصد الشريعة الإسلامية التي أمرت بحفظ النفس والنسل والمال، وأنه «لا ضرر ولا ضِرار».

 

وطالبوا بضرورة أن يكون هناك اتفاق بين الدول الإسلامية وأخذ رأي الشرع والفرق الطبية من أجل الخروج برأي راجح للأمة الإسلامية، معتبرين أنه طالما تم تعليق الصلاة في الجوامع والمساجد منعا لانتشار المرض فقياسا على ذلك لا سبيل هذا العام لأداء فريضة الحج، لافتين إلى أن الحج تم تعليقه عشرات المرات على مر التاريخ، وكان ضمن أسباب التعليق تفشي الأوبئة والأمراض.

 

ويترقب العالم قرار المملكة العربية السعودية النهائية لموسم حج هذا العام فى ظل انتشار الجائحة.


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